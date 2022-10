Ein Mann mit Geheimnissen: Kremlchef Wladimir Putin. Seine Geliebte soll eine Villa in der Schweiz besitzen und zum Verkauf angeboten haben.

Russland Putins Freundin: Hier soll sie in der Schweiz gewohnt haben

Berlin. Über Putins angebliche Geliebte Alina Kabajewa heißt es, dass sie zeitweise in der Schweiz lebt. Eine Immobilie erhärtet den Verdacht.

In der Schweiz wird es für Alina Kabajewa ungemütlich. Gleich nach Beginn des Ukraine-Kriegs setzten sich Eidgenossen per Online-Petition dafür ein, die frühere russische Leistungssportlerin und heimliche First Lady auszuweisen.

Nun verdichten sich die Hinweise, dass sie die Lust auf die Schweiz verloren hat: Ihr Anwesen in der Alpenrepublik steht zum Verkauf an; oder stand zumindest, wie das russische Investigativ-Netzwerk "Dossier" glaubt.

Es geht um eine Villa in der Gemeinde Cologny am linken Ufer des Genfersees. An einem Detail ist es leicht zu identifizieren: Es ist das einzige Gebäude mit einem Hubschrauber-Landeplatz. Laut "Wall Street Journal" residierte hier die frühere Olympionikin, mehrfache russische Meisterin, Europameisterin und Weltmeisterin der rhythmischen Sportgymnastik.

Fakt ist, dass sie Kreml-Chef Wladimir Putin, der sich von seiner Ehefrau getrennt hat, nahe steht: Sie war Mitglied im Obersten Rat der Putin-Partei "Einiges Russland", ferner in der Gesellschaftlichen Kammer der Russischen Föderation sowie Abgeordnete im russischen Parlament. Zuletzt leitete sie eine kremltreue Mediengruppe.

Putins Geliebte: Die einzige Villa im Ort mit Hubschrauberplatz

Wie nahe sie Putin wirklich steht, ist regelmäßig Gegenstand von Spekulationen. Mal wird sie als seine Geliebte, mal als seine Ehefrau bezeichnete. Eine russische Zeitung meldete die Hochzeit – und wurde kurze Zeit danach eingestellt. Aber die Gerüchte wollen nicht verstummen.

Die Schweizer Tageszeitung "Blick" schrieb schon vor Jahren, dass sie im Kanton Tessin ein Mädchen zur Welt gebracht habe und es Putins Tochter sein könne. Kabajewa wäre demnach ein weiteres Geheimnis, das der frühere Geheimdienstmann – gelernt ist gelernt – bestens hütet.

Die angebliche Verkaufsanzeige, die zu Kabajewa führen könnte. Inzwischen wurden sie gelöscht,

75 Millionen Schweizer Franken sollte das Haus laut einer Anzeige kosten, die vom "Stern" veröffentlicht wurde. Der Finanzberater Pierre Alain Folier, der mit seiner Frau Wang Lin auch Immobilien verwaltet, hatte die Anzeige aufgegeben. Viel verrät sie nicht, mit Ausnahme der Fläche, die gut 20.000 Quadratmeter beträgt, und des First-Class-Blicks auf den See.

Ein Nachbar ist der Oligarch Gennadi Timtschenko, ein langjähriger Weggefährte Putins. Ein Zufall? Die Journalisten von "Dossier" gaben sich als Interessenten aus. Als sie den Makler fragten, ob es sich um jenes Haus handele, das Kabajewa zugeordnet wurde, brach der Kontakt ab. Die Anzeige wurde gelöscht. (fmg)

