Berlin Raclette und Fondue gehören zu beliebten Gerichten an Silvester. Pizza ist auch ein Klassiker. So kann man die Gerichte kombinieren.

Traditionelles Essen ist sowohl an Weihnachten als auch an Silvester beliebt. Wer ein bisschen Würze in klassische Gerichte bringen möchte, kann sie mit weiteren Lieblingsgerichten kombinieren. Wie wäre zum Beispiel eine Kombination aus Raclette und Pizza? Oder eine Zusammenführung aus Pizza und Fondue? So kann man die kulinarischen Highlights miteinander verbinden.

Raclette und Pizza: Leckeres Rezept für Silvester

Mit Raclette-Pizza kommt etwas Schwung auf den Esstisch: Man nehme ein Raclette-Pfännchen und übliche Zutaten für Pizza und herauskommen mundgerechte Minipizzen. Für die Kombination aus und Pizza brauchen Sie nach dem Rezept von „lecker.de“ folgendes:

Pizzateig

Tomatensoße

Pizzateig mit Tomatensoße

Toppings nach Geschmack, zum Beispiel Thunfisch, Zwiebeln, Paprika, Pilze, Schinken, Salami, Oliven, Kirschtomaten

Käse nach Belieben

Gewürz nach Geschmack

Die Zubereitung: Den Raclette-Grill vorheizen. Den Teig ausrollen und in gleich große Quadrate schneiden. Belag nach Wahl in kleine Stücke schneiden und Käse reiben. Dann je ein Stück des Teiges in ein Pfännchen drücken. Mit einer Gabel mehrmals einstechen, das Pfännchen auf den Grill stellen und einige Minuten von unten backen lassen. Je nach Geschmack das Pfännchen kurz ins Gerät schieben und auch die Oberseite knusprig ausbacken lassen. Anschließend den Boden mit Soße bestreichen und den gewünschten Zutaten belegen. Zum Schluss das Ganze mit Käse verfeinern und würzen und schließlich in den Raclette-Grill schieben und backen, bis der Käse geschmolzen ist. Fertig ist eine ausgefallene Raclette-Pizza.

Pizza-Fondue: Ausgefallenes Rezept für Neujahr

Auch den Weihnachtsklassiker kann man in ein Trendgericht verwandeln. Heraus kommt ein Topf mit einer schmackhaften Soße – eine leckere Alternative zu herkömmlicher Pizza. Für das Pizza-Fondue nach dem Rezept von „Küchengötter“ brauchen Sie folgende Zutaten:

250 g Mozzarella

400 g Emmentaler

Knoblauch

Tomatenpüree (selbstgemacht oder gekauft)

100 ml trockener Weißwein

1 TL Zucker

1 EL getrockeneter Oregano

100 ml Gemüsebrühe

2TL Speisestärke

Salz und Pfeffer

Die Zubereitung: Mozzarella und Emmentaler reiben und den Knoblauch schälen. Tomatenpüree, 50 ml Weißwein und Zucker im Fonduetopf vermengen. Mit Oregano würzen und den Knoblauch dazu pressen. Die Masse langsam erhitzen und unter Rühren den Käse einstreuen. Den verbliebenen Wein mit der Brühe und Stärke vermengen und ebenfalls in den Fonduetopf geben und unter Rühren so lange kochen lassen, bis sich die Masse verbindet. Jetzt mit Salz und Pfeffer abschmecken. Falls die Masse zu dickflüssig ist, ein wenig Wein nachgießen. Jetzt Zutaten nach Wahl mit Fonduegabeln aufspießen und ins Pizza-Fondue tunken. Besonders Steak, Salami und Ciabatta eignet sich.

Ebenfalls interessant:Fondue an Weihnachten: So viel Käse braucht man pro Person

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama