Berlin Raclette macht Spaß und schmeckt gut. Doch welche Zutaten benötigt man? Hier gibt es eine Einkaufsliste für ein gelungenes Festmahl.

Ob an Weihnachten oder Silvester, zum Geburtstag oder einfach mal zwischendurch: Raclette kommt dann auf den Tisch, wenn die Liebsten zusammenkommen. Die köstliche und gesellige Tradition gehört insbesondere an den Festtagen zum Pflichtprogramm in vielen Haushalten und ist ein beliebter Brauch.

Das Erlebnis verspricht aber nicht nur Genuss, sondern birgt auch eine gewisse Herausforderung, besonders für Erstversucher. Die Vielfalt an Zutaten und die Unklarheit darüber, was genau benötigt wird, können überwältigend sein. Wie viel Käse sollte man beispielsweise besorgen? Hier gibt es eine Einkaufsliste für Anfänger.

Übrigens: Raclette ist eine traditionelle Spezialität aus der Schweiz, die ihren Ursprung in den Alpenregionen hat. Der Name stammt vom französischen Wort „racler“, was „kratzen“ oder „schaben“ bedeutet.

Raclettekäse: Diese Faktoren sollten Sie beachten

Wie viel Käse im Einkaufswagen landen sollte, kann man streng genommen nicht pauschalisieren: Es hängt sowohl von der Anzahl der Gäste ab – und natürlich vom Appetit der eingeladenen Personen. Allgemein gilt jedoch: Je mehr Vielfalt auf dem Tisch, desto weniger Raclettekäse brauchen Sie.

Das bezieht sich nicht nur auf die Zutaten für den Raclettegrill und die Pfännchen selbst. Auch die Vielfalt der Beilagen spielen eine Rolle. Je mehr weitere Gerichte Sie servieren, desto weniger Käse wird gegessen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann natürlich trotzdem lieber zu viel statt zu wenig Käse besorgen – schließlich lassen sich die übrig gebliebenen Reste auch noch anderweitig lecker verarbeiten.

Raclette an Silvester: Wie viel Käse braucht man pro Person?

In der Regel empfiehlt es sich, für Erwachsene 200 bis 250 Gramm Käse pro Person einzuplanen: So sollten selbst die hungrigsten Gäste satt werden. Tischen Sie dazu allerdings reichlich sättigende Zutaten wie Fleisch auf, sollte sogar weniger Käse reichen. Ebenso sieht es aus, wenn Kartoffeln auf dem Tisch stehen. Bieten Sie beides an, reduziert sich die Menge an benötigtem Käse noch weiter.

Entsprechend ergibt sich für eine vierköpfige Familie zum Beispiel 800 bis 1000 Gramm Käse, sofern dieser die Hauptmahlzeit darstellt. Bei sechs bis acht Personen sollten Sie 1200 bis 1500 Gramm bzw. 1600 bis 2000 Gramm einplanen.

Silvester: Diese Beilagen können Sie zu Raclette servieren

Doch wie sieht es mit den Mengenangaben der weiteren Zutaten sowie Beilagen pro Kopf aus? Was die weiteren Zutaten für Raclette betrifft, darunter Gemüse und Rohkost wie Paprika, Brokkoli, Mais und mehr, sollten mindestens 200 Gramm pro Person vorhanden sein.

Was Fleisch und Fisch für den Raclettegrill betrifft, sollten Sie etwa 150 Gramm pro Person einberechnen. Als sättigende Beilage eignen sich Kartoffeln und Brot: Hier empfehlen sich 200 Gramm Kartoffeln pro Person und etwa 50 Gramm Brot. Servieren Sie zusätzlich Salat, sollten kleine Schüssel mit etwa 50 Gramm ausreichen. Lesen Sie ebenfalls: Veganer Lachs für 50 Cent begeistert sogar Norddeutsche

Raclette: Die ultimative Einkaufsliste für Silvester

In folgender Übersicht finden Sie alle wichtigen Zutaten, die Sie für Raclette benötigen.

Kartoffeln (klein und in gekochter Form, die perfekte Begleitung zum geschmolzenen Käse)

Brot oder Baguette (z.B. Ciabatta oder Zwiebelbaguette)

verschiedene Saucen und Dips (zum Verfeinern)

Gewürze (z.B. Steak-Pfeffer oder Kräuter)

herkömmliches Speiseöl (zum Einfetten des Grills)

Fleisch und Fisch für das Raclette: Diese Sorten eignen sich

Ein saftiges Stück Fleisch oder Fisch darf für viele auf dem Raclette nicht fehlen. Besonders gut eignen sich die folgenden Spezialitäten:

Rindfleisch (Filet oder Steak)

Hähnchenbrust

Schweinefilet- oder bauch

Bacon

Garnelenschwänze

Lachs (frisch oder geräuchert)

Tipp: Je nach Geschmack das Fleisch vorher marinieren. Dazu eignen sich verschiedene Zutaten wie beispielsweise Kräuter, Knoblauch oder fertige Marinaden. Vor dem Braten das Fleisch dann in etwa ein Zentimeter dicke Scheiben schneiden und wie in einer herkömmlichen Pfanne durchbraten. Wichtig ist, eine gute Vorbereitung und der richtige Umgang mit dem Fleisch sind das A und O für einen gelungenen Raclette-Abend. Und für danach.

Fleischlos an Neujahr: Vegetarische Zutaten für das Raclette

Unverzichtbar für den Raclette-Grill ist Gemüse. Ob gebraten oder mit Käse überbacken - folgende Zutaten sollten unbedingt auf die Einkaufsliste:

Champignons

Paprika

Zucchini

Ananas

Zwiebel

Mais

Süßkartoffel

Frischkäse (beispielsweise um die Champignons damit zu befüllen)

Grillkäse oder Halloumi

Tipp: Auch das Gemüse kann im Vorfeld mariniert und gewürzt werden. Dafür eignen sich ebenfalls Kräuter, aber auch Sojasauce oder Öle. Champignons, Paprika, Zucchini und Zwiebel zuvor in mundgerechte Stücke schneiden und in Schalen servieren.

Silvesteressen: Vegane Zutaten für das Raclette

Wer gänzlich auf tierische Produkte verzichten möchte, kommt beim Raclette trotzdem auf seine Kosten. Mittlerweile gibt es im Supermarkt oder im Bioladen des Vertrauens viele Ersatzprodukte, die sich mindestens genauso gut für den Raclette-Grill eignen wie Produkte tierischen Ursprungs:

Tofu

Seitan

Tempeh

vegane Wurst- und Schinkenalternativen

veganer Käse

Tipp: Ganz wichtig bei der Zubereitung von Tofu ist, dass man ihn vorher gut auswringt und abtropfen lässt. So kann er besser mariniert werden und wird beim Braten kross. Außerdem ist beim Überbacken mit veganem Käse etwas Geduld gefragt. Bis dieser anfängt, zu schmelzen, kann es nämlich etwas länger dauern.

Nachtisch: Süße Zutaten für das Raclette

Süße Delikatessen auf dem Raclette sind eine bemerkenswerte Ergänzung zu herzhaften Zutaten. Hier ist die Vielfalt wirklich groß und die Möglichkeiten unendlich:

verschiedenes Obst (z. B. Erdbeeren, Bananen, Weintrauben)

Schokolade oder Kuvertüre (um die Früchte mit Schokolade zu überziehen)

Mini-Pancakes

Aufstriche und Cremes (z. B. Nutella oder Marmelade, um die Pancakes zu garnieren)

Marshmallows

Tipp: Einige der Zutaten lassen sich auch wunderbar mit den herzhaften Speisen kombinieren. Herzhafte Pancakes mit Bacon oder Ananas mit Rindfleisch und Käse runden das Raclette-Erlebnis ab.

Nach Neujahr: Resteverwertung der Raclette-Zutaten

Und wie das doch immer ist, war die Einkaufsliste doch zu lang, man hat zu viel gekauft und Zutaten übrig. Aber keine Sorge, auch dafür gibt es kreative und leckere Lösungen: Eine Möglichkeit besteht darin, die übrig gebliebenen Zutaten in einem neuen Kontext einzubinden, beispielsweise in einer Quiche oder einem Omelett. So können die Gemüsesorten und Fleischreste zu einer neuen, geschmackvollen Mahlzeit transformiert werden. Restlicher Käse kann ebenso in Saucen oder Aufläufen Verwendung finden.

Des Weiteren bieten sich die übrigen Zutaten ideal für Sandwiches oder Wraps an. Indem sie als Füllung verwendet werden und mit frischen Zutaten kombiniert werden, entsteht eine geschmackvolle Variation.

Eine alternative Option besteht darin, die Reste in Suppen oder Eintöpfen zu integrieren. Gemüse und Fleischreste können in einer Brühe mit Gewürzen zu einer schmackhaften und nahrhaften Mahlzeit werden. (day/fmg)

