Raubversuch schlug fehl: Wettbüro-Besucher ignorieren Räuber

Lünen. Auch seine Schusswaffe verhalf einem Räuber in einem Wettbüro in Lünen nicht zu Durchsetzungskraft: Gäste ignorierten ihn, er zog wieder ab.

Ohne Erfolg blieb jetzt ein Rauberversuch in einem Wettbüro in Lünen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der Räuber sogar eine Schusswaffe gezogen. Doch die Besucher des Wettbüros hätten ihn ignoriert.

Lag’s an spannenden Pferderennen oder Fußballspielen? Ein Räuber hatte am späten Freitagabend in einem Wettbüro in der Innenstadt von Lünen jedenfalls kein Glück. Unverrichteter Dinge flüchtete er, nachdem er versucht hatte, das Wettbüro zu überfallen.

Raubversuch in Wettbüro blieb nicht so ganz unbemerkt

Gegen 21.54 Uhr habe der Unbekannte das Wettbüro in der Münsterstraße betreten. „Er zog eine Schusswaffe aus der Bauchtasche seines Kapuzenpullovers und sprach mit den Worten ‘Dies ist ein Überfall’ einen 53-jährigen Gast des Wettbüros an“, berichtete die Polizei Dortmund am Sonntagmittag.

Doch der Gast habe nicht reagiert, heißt es im Polizeibericht. Nicht nur das: Andere Besucher des Wettbüros hätten den Räuber gar nicht wahrgenommen.

Täter flüchtete mit den Worten „klappt wohl nicht“

Der kommentierte die ausgebliebene Aufmerksamkeit laut Polizeibericht mit den Worten „klappt wohl nicht“ und tat, was Räuber in der Regel tun, nachdem sie in Aktion getreten sind: Er flüchtete.

So ganz ohne Aufmerksamkeit blieb die Tat indes nicht, geht aus dem Polizeibericht hervor: Ein Zeuge habe sehrwohl etwas bemerkt, die Polizei alarmiert und sich an die Fersen des Räubers geheftet. Der habe sich dann aber erfolgreich in Richtung Dorfstraße verflüchtigt. „Eine sofort eingeleitete Fahndung führt nicht auf seine Spur“, berichtete die Polizei. So verbuchte der Räuber immerhin einen Teil-Erfolg: Er wurde nicht gefasst.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Das hat die Polizei allerdings schon noch vor. Sie veröffentlichte am Sonntag eine Täterbeschreibung: Der Räuber wird auf 1,70 Meter beschrieben. Er sei sehr schlank - offenbar bis zur Unauffälligkeit - und habe ein dunkles Tuch im Gesicht getragen (aha, auch noch Verstoß gegen die Maskenpflicht im Wettbüro...), einen blauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und schwarze Sneaker mit auffälligen Adidas-Streifen.

Sachdienliche Hinweise die zum Täter führen erbittet die Polizei an die Kriminalwache der Polizei Dortmund, Telefon: 0231/132-7441.

