Leipzig. In Eisenach sollen Linksextreme einen Treff der rechtsextremen Szene überfallen haben. In Leipzig hat es nun eine Festnahme gegeben.

Das Landeskriminalamt Sachsen hat in Leipzig mehrere Wohnungen durchsucht und eine Frau festgenommen. Ihr wird die Mitgliedschaft in einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung, gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung und besonders schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit.

Demnach wurden auch die Wohnungen der Festgenommenen sowie zweier weiterer mutmaßlicher Mitglieder der kriminellen Vereinigung durchsucht. Hintergrund der Polizeiaktion ist ein Anschlag auf den Inhaber und die Besucher einer Gaststätte in Eisenach im Oktober 2019, die als Treffpunkt der rechten Szene galt. Die Festnahme erfolgte auf der Grundlage eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs. (küp)

