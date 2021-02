Berlin. In den Niederlanden ist ein Mann wegen Raubüberfällen verhaftet worden. Laut Berichten handelt es sich um den Entführer Thomas Drach.

Der Reemtsma-Entführer Thomas Drach soll hinter einer Serie von Überfällen auf Geldtransporte stecken

In den Niederlanden ist am Dienstag ein Mann verhaftet worden, dem die Überfälle zur Last gelegt werden

Bei dem Mann soll es sich laut Staatsanwaltschaft Köln um einen 60-Jährigen Deutschen aus dem Rheinland handeln

Dem Verhafteten werden schwerer Raub in drei Fällen und ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen

Hinter einer Serie spektakulärer Überfalle auf Geldboten in Deutschland soll der Reemtsma-Entführer Thomas Drach stecken. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eigene Informationen. Auch die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um Drach handeln soll.

Hintergrund ist die heutige Verhaftung eines 60-Jährigen in den Niederlanden, dem die Überfälle auf Geldboten zur Last gelegt werden. Die Staatsanwaltschaft Köln teilte am Dienstag mit, dass es sich dabei um einen Deutschen aus dem Rheinland handeln soll. Drach ist laut Informationen des Senders ntv 20 Kilometer westlich von Köln aufgewachsen.

Reemtsma-Entführer Drach erpresste erfolgreich Millionen und floh

Berühmtheit erlangte Drach durch die Entführung des Unternehmersohns Jan Philipp Reemtsma 1996 in Hamburg. Drach und seine Komplizen erpressten erfolgreich 30 Millionen D-Mark (rund 15,3 Millionen Euro) und flohen. Reemtsma kam nach 33 Tagen in Gefangenschaft frei.

Ermittler konnten Drach schließlich zwei Jahre später in Südamerika aufspüren. In Uruguay hatte er zwei Jahre lang ein luxuriöses Leben geführt. 2000 kam Drach vor Gericht und wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, die er bis 2014 in Hamburg verbüßte. Nach seiner Entlassung hatte Drach angekündigt, aus Deutschland ausreisen zu wollen. Dadurch umging er Auflagen, wie das Tragen einer elektronischen Fußfessel. Zum Zeitpunkt seiner Entlassung war der Verbleib eines Teils der Entführungsbeute noch nicht geklärt.

Polizei und Justiz hatten damit gerechnet, dass Drach versuchen würde, an die Reste des Lösegeldes zu kommen. Nach der Beute suchten auch staatliche Ermittler und Reemtsmas private Fahnder. Außerdem wurde spekuliert, dass auch Kriminelle hinter der Beute her sein könnten.

Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz

Dem in den Niederlanden gefassten Mann werde gemeinschaftlicher schwerer Raub in drei Fällen und ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Köln.

Der Täter sei insgesamt an drei Überfällen auf Geldboten beteiligt gewesen. Dazu zählt ein brutaler Überfall auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn im Jahr 2019. Dabei soll der 60-Jährige ein Maschinengewehr benutzt und damit einen Geldboten schwer verletzt haben, teilte die Staatsanwaltschaft Köln mit. Bei einem Überfall im November 2019 in Frankfurt sei ebenfalls ein Geldbote durch Schüsse schwer verletzt worden. Der dritte Raubüberfall fand bereits 2018 in Köln – genau wie in Frankfurt – vor einem Möbelhaus statt.

In allen drei Fällen sei laut den Ermittlern ein Muster zu erkennen gewesen. Die Täter überfielen die Geldboten an ihrem Transporter, flüchteten mit einem gestohlenen Auto und zündeten dieses anschließend in der Nähe an. Danach setzten sie ihre Flucht mit anderen Autos fort. (dpa/jas)

