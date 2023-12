Regenrekord in NRW: Nie ist seit Beginn der Wetteraufzeichnung so viel Regen gefallen. (Symbolfoto)

Essen Gerade erst sorgte „Zoltan“ in NRW für Sturm und Nässe. Laut DWD gab es nie so viel Regen wie in diesem Jahr – und es bleibt weiter feucht.

Gerade erst fegte das Sturmtief „Zoltan“ über NRW hinweg und brachte neben viel Wind auch Gewitter und Regen. Und auch in den nächsten Tagen vor Weihnachten soll es weiter regnen. Jetzt erklärt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen, dass es in 2023 in Nordrhein-Westfalen einen Regenrekord gibt.

Nach Angaben der Meteorologen seien in diesem Jahr bis zum 21. Dezember im Flächenmittel in NRW 1138,6 Millimeter Niederschlag gefallen. Das sind bereits zehn Tage vor Jahresende 0,4 Millimeter mehr als im bisherigen Rekordjahr 1966, wie der DWD am Freitag mitteilte. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 gab es kein Jahr mit mehr Niederschlag. Die anderen Spitzenjahre waren 1965 mit 1133,0 Millimeter, 2007 (1128,2), 1998 (1126,4), 1981 (1111,4).

Bis zum 31. Dezember wird der Rekord für 2023 nach Überzeugung des DWD noch ausgebaut. Vor allem für das Bergische Land und das Sauerland seien noch ergiebige Niederschläge vorhergesagt. Aber auch in den anderen Landesteilen bleibe es nicht trocken. (dpa)

