Berlin Auf dem Rhein ist ein Wendemanöver eines Güterschiffs gründlich daneben gegangen. Ein Bild der Polizei zeigt das Ausmaß des Schadens.

Das ist nicht nach Plan gelaufen: Ein Güterschiff wollte auf dem Rhein bei Bendorf in Rheinland-Pfalz wenden. Doch das Manöver misslang. Das 135 Meter lange Schiff stieß mit einem am Hafen vertäuten Schubboot einer Baustellenfirma zusammen, wie die Wasserschutzpolizei in Andernach am Freitag mitteilte.

Am Schubboot entstand erheblicher Schaden, wie auf einem von der Polizei veröffentlichten Bild zu sehen ist. Auch das Gütermotorschiff wurde laut Polizei stark beschädigt.

Schiffsunfall auf dem Rhein: Ein Schubboot wurde bei dem missglückten Wendemanöver eines Gütermotorschiffs schwer beschädigt. Foto: Polizei Rheinland-Pfalz

Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher nicht vollständig geklärt. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es. Der genaue Unfallort liegt bei Rheinkilometer 599,200. (fmg)

