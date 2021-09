Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt darauf, an Orten des öffentlichen Lebens mehr Menschen für die Corona-Impfung zu gewinnen. Es fehle noch immer an der "einfachen Gelegenheit" zum Impfen, sagte Spahn.

Das RKI meldet die neuen Zahlen verspätet. Es mehren sich die Forderungen nach stärkeren Einschränkungen für Ungeimpfte. Mehr im Blog.

Das RKI meldet die aktuellen Zahlen am Donnerstag mit Verzögerung

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen empfiehlt die NRW-Quarantäne-Regeln in Schulen zur Nachahmung für alle Bundesländer

Ärztebund-Chef Frank-Ulrich Montgomery fordert, den Druck auf Ungeimpfte weiter zu erhöhen

Auch SPD-Politiker Karl Lauterbach hält stärkere Einschränkungen für Ungeimpfte im Herbst für unumgänglich

In Deutschland sind fast 62 Prozent der Menschen vollständig geimpft

Spahn ruft erneut zum Impfen auf, Wieler warnt vor dem weiteren Verlauf der Pandemie

Berlin. Die vierte Welle der Corona-Pandemie ist in vollem Gange. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten, darunter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), handelt es sich um eine "Pandemie der Ungeimpften": Unter den Nicht-Geimpften sind die Inzidenzen hoch, und es ist vor allem diese Gruppe, die stationär in den Krankenhäusern behandelt werden muss. Grund dafür ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts hauptsächlich die hochansteckende Delta-Variante.

Dementsprechend sprachen sich Spahn und RKI-Präsident Wieler am Mittwoch in einer Pressekonferenz erneut für die laufende Impfkampagne aus. "Jede einzelne Impfentscheidung entscheidet auch darüber, wie sicher wir gemeinsam durch Herbst und Winter kommen", betonte Spahn. Auch Wieler richtete einen Appell an alle Personen über 12-Jahren, sich impfen zu lassen - sonst sei ein "fulminanter Verlauf im Herbst" zu befürchten.

Unterdessen hat der Bundestag am Dienstag entschieden, dass die sogenannte Hospitalisierungsrate die 7-Tage-Inzidenz als zentrales Bewertungskriterium der Corona-Lage ablöst. Zudem dürfen Arbeitgeber in bestimmten Branchen nun zeitweise den Impfstatus ihrer Angestellten abfragen.

RKI meldet neue Infektionszahlen

Das RKI meldet die aktuellen Zahlen am Donnerstag mit Verzögerung. Am frühen Morgen war im Dashboard lediglich zu lesen, dass die Daten derzeit aktualisiert würden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen war zuvor erneut leicht gefallen und lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen bei 82,7 - am Vortag lag der Wert bei 83,8. Vor einer Woche betrug er 75,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13.565 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 13.531 Ansteckungen gelegen. Mehr zum Thema: Corona in Deutschland: Fallzahlen und Hospitalisierungsrate

Corona-News von Donnerstag, 9. September: Mehr Jugendliche während Pandemie mit Essstörungen im Krankenhaus

6.56 Uhr: Die Corona-Pandemie geht einer neuen Studie zufolge mit steigenden Behandlungszahlen wegen Übergewicht und Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen einher. So wurden nach dem Report der DAK-Gesundheit 2020 in den Krankenhäusern 60 Prozent mehr Mädchen und Jungen aufgrund einer Adipositas behandelt als im Vorjahr. Auch bei starkem Untergewicht sowie Magersucht und Bulimie nahmen die Zahlen zu. Deutliche Veränderungen gab es bei Infektionen. Die Studienergebnisse lagen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor, sie sollten am Donnerstag präsentiert werden.

Untersucht worden waren anonymisierte Krankenhausdaten von knapp 800.000 Kindern und Jugendlichen im Alter bis 17 Jahren, versichert bei der DAK-Gesundheit. "Die Krankenhausdaten zeigen alarmierende Folgen der Pandemie für die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen", sagte DAK-Vorstandschef Andreas Storm nach einer Mitteilung.

Die Zahl junger übergewichtiger Patientinnen und Patienten stieg nach einem Absinken im Frühjahrs-Lockdown steil an. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit starkem Untergewicht nahm 2020 um 35 Prozent zu. Stationär behandelte Essstörungen wie Bulimie und Anorexie nahmen in den Lockdowns deutlich zu – im Jahresvergleich gab es einen Anstieg um zehn Prozent.

Auch die Zahl der Kinder, die wegen Diabetes-Typ-1-Diagnose stationär behandelt werden musste, stieg in der Pandemie. (Symbolfoto) Foto: Jörg Carstensen/dpa

Mit Diabetes-Typ-1-Diagnose stationär behandelt wurden 2020 unterm Strich leicht mehr Kinder und Jugendliche - nach einem starken Rückgang im ersten Lockdown und einem deutlichen Anstieg danach. Die Zahl der behandelten Infektionskrankheiten sank durch die Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen deutlich. So gingen die Klinikbehandlungen bei virusbedingten Darminfektionen um 80 Prozent zurück.







Australien: Victoria meldet höchste Corona-Zahlen seit einem Jahr

6.54 Uhr: Trotz eines seit mehr als einem Monat geltenden strikten Lockdowns steigen die Corona-Zahlen im australischen Bundesstaat Victoria weiter. Die Behörden in der Region mit der Metropole Melbourne meldeten am Donnerstag 324 lokal übertragene Neuinfektionen - so viele wie seit fast 13 Monaten nicht mehr. Zuletzt waren in Victoria Mitte August 2020 mehr als 300 Fälle registriert worden.

Der Bundesstaat im Osten Australiens befindet sich bereits zum sechsten Mal seit Beginn der Pandemie im Lockdown. Dennoch planten die Behörden in den meisten Teilen der Region ab Freitag Lockerungen der Beschränkungen. So sollten Cafés und Restaurants unter Auflagen wieder öffnen dürfen.

Schlimmer als Victoria ist nur der benachbarte Bundesstaat New South Wales mit der Millionenstadt Sydney betroffen. Hier werden schon länger täglich mehr als 1000 Neuinfektionen gemeldet.

Australien mit seinen rund 25 Millionen Einwohnern hat viele Monate lang eine Null-Covid-Strategie verfolgt und versucht, das Virus mit geschlossenen Außengrenzen und strikten Lockdowns komplett auszumerzen. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante mussten mehrere Regionalregierungen aber bereits einräumen, dass die Strategie nicht mehr aufgeht.

Kassenärzte-Chef empfiehlt NRW-Quarantäne-Regeln zur Nachahmung

6.03 Uhr: Für die geplanten Erleichterungen der Quarantäneregeln in Schulen bekommt die nordrhein-westfälische Landesregierung Zustimmung vom Chef der Kassenärztlichen Vereinigung. "NRW hat hier den richtigen Weg eingeschlagen: Wir begrüßen die Entscheidung, dass künftig nur noch das mit dem Coronavirus infizierte Kind in Quarantäne muss", sagte Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), der Zeitung "Rheinische Post". Dieser Entschluss sei längst überfällig gewesen "und sollte auch von anderen Bundesländern übernommen werden", sagte Gassen.

In NRW müssen im Corona-Fall nur noch infizierte Kinder in Quarantäne. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Die Kinder seien ohnehin die Leidtragenden der Pandemie. "Dass immer gleich ganze Schulklassen für zwei Wochen zu Hause bleiben müssen, ist nicht länger hinnehmbar", sagte Gassen. "Die Folgen von langen Isolationszeiten und von Wechselunterricht sind für Kinder wohl viel schädlicher als mögliche Risiken durch Long-Covid-Symptome."

Nordrhein-Westfalen will künftig nur noch infizierte Kinder in Quarantäne schicken. Die notwendigen Erlasse und Verordnungen sollen demnach bis spätestens Ende der Woche ausgearbeitet und veröffentlicht werden.

Buyx: Auffrischimpfungen für vulnerable Gruppen ethisch vertretbar

5.41 Uhr: Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, hält trotz niedriger Impfquoten in vielen ärmeren Ländern der Welt Auffrischimpfungen ausgewählter Gruppen in Deutschland für ethisch vertretbar. "Die Pandemie ist nicht dauerhaft vorbei, wenn sie nicht auf der ganzen Welt vorbei ist", sagte sie der Tageszeitung "Welt". "Wir wollen nicht, dass weitere Varianten entstehen, gegen die unsere Impfstoffe deutlich schlechter wirken." Deswegen sei es auch richtig, dass Deutschland wie schon begonnen viele Millionen Dosen ins Ausland spenden werde.

"Man muss also das eine tun, aber das andere nicht unbedingt lassen“", sagt Buyx. Für die vor allem für Menschen mit hohen Risiken geplanten Auffrischimpfungen sei genug Impfstoff da. Wenn künftig aber jeder das Angebot einer Auffrischimpfung bekommen sollte, wie es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwägt, könne sich die Einschätzung noch einmal ändern. Die Bewertung hänge unter anderem von der Lage in den Krankenhäusern und der weltweiten Verfügbarkeit von Impfstoff ab, erklärte die Ethikratsvorsitzende.

Weltärztebund-Chef fordert höheren Druck auf Ungeimpfte

5.30 Uhr: Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, hat sich dafür ausgesprochen, den Druck auf Ungeimpfte deutlich zu erhöhen: Es werde nicht reichen, die Impfquote durch mobile Angebote zu erhöhen. "Um die vierte Welle zu brechen, bevor sie dramatisch wird, sollte man jetzt bundesweit überall dort, wo es möglich ist, eine 2G-Regel einführen", sagte Montgomery unserer Redaktion. Zugang hätten dann jeweils nur noch Geimpfte und Genesene.

Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery. Foto: Guido Kirchner/dpa

Dort, wo es nicht praktikabel wäre, Ungeimpfte auszuschließen, wie etwa im Öffentlichen Nahverkehr, müsse dann zumindest eine strengere 3G-Regel gelten. "Ungeimpfte müssten dann einen aktuellen PCR-Tests vorweisen. Ein einfacher Schnelltest dürfte nicht mehr ausreichen", so Montgomery. Eine solche erweiterte 2G-Regel könne der nötige Anreiz sein, sich impfen zu lassen. Sollten alle Warnungen und Maßnahmen nicht helfen, müsse man die Debatte über eine Impfpflicht führen, mahnte Montgomery. "Es gibt etliche Länder mit einer Impfpflicht, die deutlich besser dastehen als Deutschland. Die Pocken haben wir auch nur mit einer Impfpflicht ausgerottet."

Corona-Pandemie sorgt für Stadtflucht und deutlich höhere Nachfrage nach Einfamilienhäusern

4.17 Uhr: Die Corona-Pandemie beflügelt die Nachfrage nach Einfamilienhäusern im Umland der Städte. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Online-Immobilienmarktplatzes ImmoScout24, die unserer Redaktion vorliegt. Demnach ist die Nachfrage nach Einfamilienhäusern am Stadtrand in den fünf größten Städten zwischen Februar 2020 und Juni 2021 um 58 Prozent angestiegen. Auch außerhalb der Metropolen ist der Effekt der Studie zufolge spürbar, hier wurden 52 Prozent mehr Kontaktanfragen nach Häusern im Grünen gestellt.

Besonders begehrt ist der Wunsch nach einem Eigenheim außerhalb der Innenstadt demnach in der Hauptstadt: In Berlin stieg die Nachfrage nach Einfamilienhäusern am Stadtrand um 80 Prozent an. Aber auch Hamburg (76 Prozent) und München (71 Prozent) erlebten eine deutlich gestiegene Nachfrage.

Mit der gestiegenen Nachfrage gingen auch höhere Kaufpreise einher. Laut ImmoScout24-Auswertung schnellte der durchschnittliche Angebotspreis am Berliner Stadtrand um 22 Prozent in die Höhe – von 2479 Euro im Februar 2020 auf 3027 Euro pro Quadratmeter im Juni 2021. In der Stadt selbst kletterten die Angebotspreise um acht Prozent auf 5.645 Euro pro Quadratmeter.

Mittwoch, 8. September: Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel wieder rückläufig

21.23 Uhr: In Israel ist rund sechs Wochen nach Beginn der Drittimpfungen gegen das Coronavirus die Zahl der Neuinfektionen wieder rückläufig. Es seien 6780 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwochabend mit. Es wurde am jüdischen Neujahrsfest allerdings auch etwas weniger getestet als an gewöhnlichen Wochentagen. Die Zahl der Schwerkranken blieb mit 678 stabil.

Seit Ende August war die Zahl der Neuinfektionen in Israel mehrmals über 11.000 geklettert - mehr als je zuvor seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Schwerkranken liegt aber etwa bei der Hälfte des Wertes von Januar.

Ein Mann erhält in Tel Aviv seine dritte Impfdosis in einem Impfzentrum. Foto: Oded Balilty / AP/dpa

Krankenkasse: Kein Einbruch bei Krebsvorsorge durch Corona-Pandemie

19.10 Uhr: Die infolge der Corona-Pandemie befürchteten Einbrüche bei Vorsorgeuntersuchungen sind nach Einschätzung der Techniker Krankenkasse (TK) weitestgehend ausgeblieben. Das ergab eine Auswertung entsprechender Versorgungsdaten.

„Die Deutschen sind schon seit Jahren Vorsorgemuffel. Durch die Pandemie wurde das viel zu niedrige Niveau allerdings nicht so dramatisch weiter gesenkt wie befürchtet“, sagte TK-Vorsitzender Jens Baas den unserer Redaktion. Die Befürchtungen, dass die Menschen aus Angst vor Ansteckungen nicht mehr zu Ärztinnen und Ärzten gingen und Krebserkrankungen oder Fehlentwicklungen in der Kindesentwicklung zu spät erkannt würden, ließe sich nicht bestätigen, so Baas.

Während 2019 bei der Kasse 23,8 Prozent der Anspruchsberechtigten eine Untersuchung zur Krebs-Früherkennung genutzt hätten, seien es 2020 mit 22,2 Prozent nur geringfügig weniger gewesen. Erhebliche Unterschiede gab es aber den Angaben zufolge bei den einzelnen Angeboten. Während die Teilnahme an den Check-Up-Untersuchungen mit minus 8 Prozentpunkten und den Mammographie-Angeboten mit minus 5,3 Prozentpunkten spürbar zurückgegangen ist, waren die Unterschiede bei der Vorsorge auf Gebärmutterhals-, Prostata-, Haut- und Darmkrebs eher gering. Bei den Vorsorgeuntersuchungen für Kinder sei die Inanspruchnahme 2020 sogar um 0,4 Prozentpunkte auf 94,7 Prozent gestiegen.

WHO-Chef greift Pharmaindustrie wegen Bevorzugung reicher Länder an

18.20 Uhr: Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Prioritäten von Pharmaherstellern bei der Verteilung von Covid-Impfstoffen kritisiert. Tedros Adhanom Ghebreyesus reagierte damit am Mittwoch auf eine Mitteilung des internationalen Branchenverbandes IFPMA, wonach reiche Staaten jetzt über so viele Impfdosen verfügen, dass Dosen an ärmere Staaten abgeben könnten, ohne ihre eigenen Impfkampagnen einzuschränken. "Ich war entsetzt, als ich das gelesen habe", sagte Tedros in Genf. Es sei schon seit langem genug Impfstoff für reiche und arme Länder da.

Laut WHO sind bislang 80 Prozent aller weltweiten Corona-Impfungen in Ländern mit hohen und mittleren Einkommen erfolgt. Noch kein einziges armes Land hat eine Impfrate von zehn Prozent erreicht.

Eine Lieferung von 1,4 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffes von Johnson & Johnson steht auf dem internationalen Flughafen von Kabul. Die Impfstoffe wurden von den Vereinigten Staaten gespendet und über das von der UNO unterstützte COVAX-Programm geliefert. Foto: Mariam Zuhaib / dpa

Corona-Überbrückungshilfe bis Jahresende verlängert

18 Uhr: Einige Corona-Staatshilfen für Unternehmen werden bis Ende dieses Jahres verlängert. Darauf haben sich das Finanz- und das Wirtschaftsministerium des Bundes verständigt, wie beide Häuser am Mittwoch in Berlin mitteilten. Damit wird die Überbrückungshilfe III Plus bis 31. Dezember gezahlt, die es bisher für die Monate Juli bis September gab. Beantragen können sie Firmen, die wegen Corona einen Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent erlitten haben. Sie erhalten eine gestaffelte Fixkostenerstattung.

Auch ein Eigenkapitalzuschuss, der die Substanz besonders stark und andauernd betroffener Unternehmen stärken soll, wird nach Angaben der beiden Ministerien über September hinaus bis Dezember zur Verfügung stehen. Verlängert werde ebenso die "Neustarthilfe Plus" für Soloselbstständige. Für den Zeitraum Oktober bis Dezember könnten Soloselbstständige, deren Umsatz durch die Pandemie weiter eingeschränkt ist, damit zusätzlich bis zu 4500 Euro Unterstützung erhalten.

Fast 62 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig geimpft

17.50 Uhr: Fast 62 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch hervor (Stand: 10.32 Uhr). Demnach verabreichten die Ärzte am Dienstag 205.284 Impfdosen. Insgesamt haben fast 54,9 Millionen Menschen (66 Prozent) mindestens eine Impfdosis erhalten. Vollständig geimpft wurden rund 51,3 Millionen (61,6 Prozent).

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lobte die Bundesländer Bremen, Saarland, Schleswig-Holstein und NRW für die relativ hohen Impfquoten am Mittwoch auf Twitter: "Wenn wir Impfquoten wie in diesen Ländern in ganz Deutschland erreichen, wird es ein sicherer Winter für uns alle".

Bulgariens Gastronomie protestiert gegen neue Corona-Regeln

17.32 Uhr: In Bulgarien haben Eigentümer und Mitarbeiter der Gastronomie und Hotellerie gegen neu eingeführte Corona-Einschränkungen wegen der Delta-Variante protestiert. Auf einer Großkundgebung in der Innenstadt von Sofia forderten sie am Mittwoch finanziellen Ausgleich von 80 Prozent für ihre Ausfälle. Betroffen sollen laut Branchenangaben 300.000 Menschen sein. Gleichzeitig lehnt es die Branche energisch ab, von den zugelassenen 3G-Regeln für den Einritt von Geimpften, von Covid-19 Genesenen oder getesteten Kunden in Lokalen Gebrauch zu machen.

Der seit Dienstag geltenden Regelung zufolge müssen unter anderem Nachtlokale in dem südosteuropäischen Land jetzt um 23 Uhr früher schließen als zuvor. Auch die Zahl der Teilnehmer an privaten Feiern wie Hochzeiten wurde auf höchstens 30 begrenzt. Als Protest blieben Lokale in Sofia in der Nacht zum Mittwoch bis zum Morgen geöffnet. Die Demonstranten verlangten auch den Rücktritt von Interimsgesundheitsminister Stojtscho Kazarow. Dieser bestand auf die Einhaltung der neuen Vorschriften, da sich anderenfalls die Delta-Variante des Coronavirus schneller ausbreiten würde. Kompensationen würden im Oktober gezahlt, versicherte er.

Lauterbach rechnet mit Einschränkungen für Ungeimpfte

17.05 Uhr: Angesichts der sich stark verbreitenden Delta-Variante rechnet SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach im Herbst und Winter mit verstärkten Einschränkungen für ungeimpfte Menschen. "Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Lockdown für alle oder Einschränkungen für Ungeimpfte. [...] Ein Lockdown für alle wird nicht mehr kommen, daher werden wir dann bei Ungeimpften strenger sein müssen als jetzt", sagte Lauterbach am Mittwoch im Fernsehsender Phoenix.

Lauterbach zufolge würde die Lage dazu führen, "dass wir mit der 2G-, oder 2G- plus 3G-Regelung wie in Hamburg, operieren müssen, weil wir es sonst nicht in den Griff bekommen". Der Epidemiologe mahnt, dass eine "Impfquote von mindestens 75 Prozent der Gesamtbevölkerung, nicht nur bei Erwachsenen" nötig sei, um die Delta-Variante deutlich zu entschleunigen.

Aufgrund der Delta-Variante sei eine Herdenimmunität rein rechnerisch nicht mehr möglich. Eine Herdenimmunität sei lediglich mit einem Impfstoff zu erreichen, der zu einhundert Prozent wirkt und nur, wenn sich mindestens 85 Prozent der Menschen einen vollständigen Impfschutz hätten.

Corona-Impfstoffe für nur 20 Prozent der Menschen in ärmeren Ländern bis Jahresende

16.38 Uhr: Die internationale Covax-Initiative hat am Mittwoch die bisherigen Erwartungen gedämpft und erklärt, dass bis Jahresende nur für höchstens 20 Prozent der Menschen in ärmeren Ländern Corona-Impfstoffe geliefert werden können. Wie die Gründer der Covax-Initiative, darunter die Impfallianz des Impfstoffs (Gavi) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO), am Mittwoch in Genf erklärten, ist dies unter anderem auf Exportverbote und die Bevorzugung bestimmter Länder aufgrund von bilateralen Abkommen zurückzuführen.

Auch Schwierigkeiten beim Herauffahren der Produktion bei einigen Herstellern und Verzögerungen bei der Zulassung von Impfstoffen hätten die Versorgung ärmerer Länder mit Corona-Vakzinen behindert, hieß es weiter. Nach der neuen Covax-Prognose werden bis Jahresende 1,425 Milliarden Corona-Impfdosen an ärmere Länder geliefert. Ursprünglich war ein Umfang von zwei Milliarden Dosen geplant gewesen.

Wegen Corona: Weltcup-Reitturnier in Stuttgart erneut abgesagt

15.51 Uhr: Das Weltcup-Reitturnier in Stuttgart fällt wegen der Coronavirus-Pandemie auch in diesem Jahr aus. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. Es hätte vom 10. bis 14. November stattfinden sollen. Bereits 2020 hatte es coronabedingt erstmals nach 35 Jahren kein internationales Turnier für Spring- und Dressurreiter in der Hanns-Martin-Schleyerhalle gegeben.

"Das war und ist für uns als Veranstalter eine schwere Entscheidung – aber es geht einfach nicht. Die Auflagen und Anforderungen, die uns unter anderem die Infektionsschutz- und Arbeitsschutzgesetze vorgeben, können wir nicht ignorieren und nicht erfüllen", sagte der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft, Andreas Knoll, zur erneuten Absage."Es war unser Ziel, das Turnier in seiner gewohnten Form mit allen Prüfungen durchzuführen. Eine abgespeckte Lösung mit einem kleineren Programm war nie eine Alternative für uns."

Zwei Wiederbelebungsmaßnahmen in Heim - Ursache Dritt-Impfung?

15.31 Uhr: In einem Seniorenheim in Oberhausen hat es wenige Tage nach der Corona-Auffrischimpfung bei mehreren Senioren ernste gesundheitliche Probleme gegeben. Die Stadt hat auf Anfrage des WDR mittlerweile bestätigt, dass zwei Bewohner eines Altenheims in Oberhausen-Holten drei Tage nach der Auffrischimpfung wiederbelebt werden mussten. Keiner der betroffenen Personen starb. Zunächst hatte es hierzu verschiedene Falschmeldungen gegeben.

Ob es einen konkreten Zusammenhang zur Impfung gibt, muss aber ausdrücklich noch untersucht werden.

Auch an dieser Stelle wurde kurze Zeit zu diesem Thema falsch berichtet. Wir bitten den Fehler vielmals zu entschuldigen.

Ministerium: Ausnahme vor Corona-Eklat beim Superclásico abgelehnt

15.20 Uhr: Brasiliens Bundespolizei soll die argentinische Delegation bereits am Sonntagmorgen vor dem Corona-Eklat beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien über die abgelehnte Ausnahmeregelung für vier England-Profis informiert haben. Das geht aus einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend (Ortszeit) hervor.

Demnach hatte die brasilianische Gesundheitsüberwachungsbehörde Anvisa den Antrag, die vier Spieler von der Pflicht zur Quarantäne zu entbinden, am Samstag abgelehnt. Das Gesundheitsministerium sei der Linie der Anvisa gefolgt und habe ihre Entscheidung am Sonntag registriert, schilderte das Ministerium nun seine Sicht der Dinge.

Indien schränkt religiöses Fest wegen steigender Corona-Zahlen ein

15.09 Uhr: Wegen steigender Corona-Zahlen haben die indischen Behörden strenge Regeln für ein religiöses Fest erlassen, das traditionell große Menschenmengen anzieht. Unter anderem in Mumbai, der Hauptstadt des Bundesstaates Maharashtra, wird das am Freitag beginnende hinduistische Fest Ganesh Chaturthi, bei dem der Gott Ganesha verehrt wird, stark eingeschränkt. "Die dritte Welle kommt nicht, sie ist schon da", sagte Mumbais Bürgermeisterin Kishori Pednekar zur Begründung.

"Wir können später Feste feiern", sagte der Regierungschef von Maharashtra, Uddhav Thackeray. "Lasst uns zuerst das Leben und die Gesundheit der Menschen in den Mittelpunkt stellen."

In Indien wird gegen das Coronavirus geimpft. Inzwischen gehen die Neuinfektionen zurück.

Intensivmediziner: Große Sorge vor Corona-Situation im Herbst

14.54 Uhr: Die Intensivmedizinervereinigung Divi blickt mit Sorge auf die Corona-Lage im Herbst. "Die Situation ist jetzt gut beherrschbar, aber wir bereiten uns auf eine größere vierte Welle vor", sagte der Hamburger Intensivmediziner und Divi-Präsidiumsmitglied Stefan Kluge. Mit Blick auf den Herbst sei klar, dass es zu einem Anstieg der Infektionszahlen und Intensivpatienten kommen werde. "Wir sind in hoher Sorge." Der Impffortschritt stocke und im Vergleich zu anderen Ländern gebe es in Deutschland auch wenige Genesene.

Kluge warnte, dass auch Jüngere, die sich nun vermehrt anstecken, schwere erkranken könnten. Auf der Intensivstation seien deren Verläufe ähnlich wie die bei älteren Patienten. "Die Jüngeren überleben halt länger." Es gebe Patienten, die teils über Monate an der künstlichen Lunge hingen - dadurch verschiebe sich teils das Sterbedatum nach hinten.

Aktuell seien 1348 Intensivpatienten mit Covid-19 im Divi-Register verzeichnet und damit 25 mehr als am Vortag, sagte Kluge. Das sei weniger als zum Höhepunkt der Covid-Pandemie mit mehr als 5000 Patienten. Aber: „Alle Modellierer und Modelle zeigen, dass die Zahl der Covid-19-Patienten ansteigen wird.“ Sorge mache ihm auch, dass rund 20 Prozent der Über-70-Jährigen noch ungeimpft seien.

Industriegewerkschaften sprechen sich gegen Impfauskunftspflicht von Arbeitnehmern aus

14.04 Uhr: Die Industriegewerkschaften IG Metall und IG BCE haben sich gemeinsam gegen eine Impfauskunftspflicht für Arbeitnehmer ausgesprochen. "Wir müssen die Beschäftigten in den Betrieben optimal vor einer Ausbreitung des Virus schützen, ohne in ihre persönlichen Rechte einzugreifen", erklärte der Vorsitzende der IG BCE, Michael Vassiliadis, am Mittwoch. Mehr Akzeptanz für einen verbesserten Corona-Schutz erreiche man nicht durch "Zwangsmaßnahmen, sondern mit Anreizen", hieß es in der gemeinsamen Erklärung weiter.

Die Gewerkschaftschefs forderten Arbeitgeber dazu auf, weiterhin ausreichend Tests für Angestellte zur Verfügung zu stellen. Eine hohe Impfquote erhöhe die Sicherheit von Belegschaften, gleichzeitig müssten aber auch die Persönlichkeitsrechte der Angestellten gewahrt werden, erklärte IG Metall-Chef Jörg Hofmann. "Aus diesem Spannungsfeld führt aus meiner Sicht nur die 3G-Regelung hinaus", erklärte er weiter. Für AngestelltE müsse es deshalb auch weiterhin möglich sein, mit einem Test nachzuweisen, dass sie niemanden gefährden. Beide Gewerkschaftsvorsitzenden riefen Arbeitnehmer jedoch auch dazu auf, sich impfen zu lassen, sofern keine medizinischen Gründe gegen eine Impfung sprechen.

Singapur empfängt geimpfte Reisende aus Deutschland ohne Quarantäne

13.37 Uhr: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie können Touristen aus Deutschland seit Mittwoch wieder quarantänefrei Singapur besuchen: Voraussetzungen sind eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus und ein negativer PCR-Test. Eine Maschine der Singapore Airlines aus Frankfurt landete am frühen Abend (Ortszeit) auf dem Changi Airport. Der südostasiatische Stadtstaat hatte Mitte August angekündigt, ab September Besucher mit vollständigem Impfschutz aus Deutschland und dem Sultanat Brunei zu empfangen.

Foto: Andreas Gora / imago/Andreas Gora

"Querdenker"-Professor mit Sauerstoff beatmet

12.46 Uhr: Werner Müller, Wirtschaftsprofessor, "Querdenker" und Impfgegner, ist schwer an Corona erkrankt. Der Protagonist eines Spiegel-TV-Beitrags betont darin allerdings, den Verzicht auf eine Impfung dennoch nicht zu bereuen: "Da möchte ich nicht Versuchskaninchen sein." Demonstration gegen die geltenden Corona-Maßnahmen befürwortet er noch immer.

Als das Kamerateam am 2. September im Krankenzimmer auf der Covid-Station des Klinikums Darmstadt filmte, musste dem 61-Jährigen konzentrierter Sauerstoff zugeführt werden. "Spiegel-TV" berichtet, dass sich sein Zustand zumindest bis zu diesem Montag weiter verschlechtert habe. Lesen Sie dazu: "Querdenker"-Professor auf Corona-Station bleibt unbelehrbar

RKI-Chef warnt vor heftiger vierter Welle

12.36 Uhr: Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat vor einer heftigen vierten Corona-Welle im Herbst gewarnt. "Wenn wir die aktuellen Impfquoten nicht drastisch steigern, dann kann die aktuelle vierte Welle im Herbst einen fulminanten Verlauf nehmen", sagte Wieler am Mittwoch in Berlin. "Die Pandemie ist noch nicht vorbei." Schon jetzt steige die Zahl der Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssten – insbesondere auch bei jüngeren Menschen. Die allermeisten von ihnen seien ungeimpft.

Je mehr Menschen sich impfen ließen, desto weniger schlimm verlaufe die vierte Welle und desto früher sei die Pandemie beendet, betonte der RKI-Chef. "Es liegt in unseren eigenen Händen, viele schwere Verläufe und auch Todesfälle zu verhindern." Das Risiko, mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus zu müssen, sei bei Geimpften derzeit zehnmal geringer als bei Ungeimpften.

Corona-Verschärfungen in Österreich für Ungeimpfte

12.21 Uhr: In Österreich wird das Leben für Menschen, die nicht gegen Corona geimpft oder von einer Erkrankung genesen sind, deutlich unbequemer. Die Regierung hat am Mittwoch angesichts der steigenden Zahl der Neuinfektionen einen Stufenplan beschlossen, der bei starker Belastung der Kliniken den Zugang zu Veranstaltungen und in Gaststätten nur noch mit PCR-Tests oder Impfung ermöglicht. In einer ersten Phase ab 15. September müssen ungeimpfte Menschen unter anderem beim Einkaufen wieder eine FFP2-Maske tragen, für Geimpfte gilt eine dringende Empfehlung. Außerdem wird die Gültigkeitsdauer von Corona-Antigentests von 48 auf 24 Stunden verringert.

"Die Impfung ist die Antwort und nicht der Lockdown", beschrieb Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) den Kurs. Vorbild sei Dänemark, wo es dank einer Impfrate von 86 Prozent keinerlei Einschränkungen mehr gebe. Die Regeln sollen unter anderem den für Österreich so wichtigen Wintertourismus vor Schaden bewahren. "Die kommende Wintersaison wird stattfinden", sagte Tirols Landeschef Günther Platter (ÖVP).

Spahn erneuert Impfappell

11.37 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat erneut an die Bevölkerung appelliert, sich gegen Corona impfen zu lassen. "Jede einzelne Impfentscheidung entscheidet auch darüber, wie sicher wir gemeinsam durch Herbst und Winter kommen", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Spahn verwies darauf, dass auf Intensivstationen momentan vor allem nicht geimpfte Menschen wegen Covid-19 behandelt würden. "Es geht darum, dass das Gesundheitswesen nicht überlastet wird." Die Zahl der Ungeimpften sei noch zu groß. Auf diesem Stand könne nicht sichergestellt werden, dass es nicht wieder zu einer sehr starken Be- oder Überlastung komme. Eine bundesweite Aktionswoche soll nun helfen, die Impfquote zu steigern.

Zu Fragen nach einem möglichen erneuten Lockdown, die ihm oft gestellt würden, sagte Spahn: "Die Debatte muss doch andersherum gehen: Wir haben das Mittel in der Hand, uns zurück in Freiheit und Normalität zu impfen". Man sei schon ein ganzes Stück vorangekommen, "aber wir müssen eben noch einige, viele weitere überzeugen, diesen Weg mit uns zu gehen."

Auch RKI-Präsident Lothar Wieler sprach sich erneut für die Impfkampagne aus: Alle Personen über 12 Jahren sollten das Impfangebot annehmen, um sich und andere zu schützen. Wer sich nicht impfen lässt, werde sich früher oder später infizieren, erkranken, eventuell mit Langzeitfolgen kämpfen und im schlimmsten Fall sterben. Wieler warnte ausdrücklich vor einem "fulminanten Verlauf im Herbst", sollte die Impfkampagne nicht vorangehen.

RKI-Präsident Lothar Wieler (l.) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU, r.).

Bericht: Verheerende Auswirkung von Covid-19 auf andere Krankheiten

11.11 Uhr: Die Covid-19-Pandemie wirkt sich katastrophal auf den Kampf gegen andere schwerwiegende Krankheiten aus. Das berichtete der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria am Mittwoch in Genf. Betroffen seien vor allem Tuberkulose- und Aids-Patienten - bei beiden Krankheiten sei die Zahl der Behandlungen und Tests infolge der Pandemie deutlich gesunken. "Die Covid-19-Pandemie hatte verheerende Auswirkungen auf den Kampf gegen Aids, Tuberkulose und Malaria im Jahr 2020."

Die 2002 gegründete und zuvor von der G8 gebilligte internationale Organisation mobilisiert und investiert eigenen Angaben zufolge jährlich mehr als vier Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von Programmen, die von lokalen Experten in mehr als 100 Ländern durchgeführt werden. Bis August 2021 seien bereits 3,3 Milliarden US-Dollar für Aids-, Tuberkulose- und Malariaprogramme bewilligt worden, im vergangenen Jahr 4,2 Milliarden US-Dollar (3,55 Milliarden Euro). Zusätzlich habe man 980 Millionen US-Dollar genehmigt, um auf Covid-19 zu reagieren.

Dem Bericht zufolge sank im Jahr 2020 die Zahl der gegen arzneimittelresistenten Tuberkulose behandelten Menschen in den Ländern, in die der Fonds investiere, um 19 Prozent. Auch die Zahl der Menschen, die mit Aids-Präventionspogrammen erreicht worden seien, sei im Vergleich zu 2019 um 11 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der HIV-Tests sei um 22 Prozent zurückgegangen, was den Beginn einer Behandlung in den meisten Ländern verzögert habe. Der Kampf gegen Malaria sei durch Covid-19 nicht ganz so stark betroffen gewesen, hieß es weiter. Allerdings sei die Zahl der getesteten Malariaverdachtsfälle um 4,3 Prozent zurückgegangen.

Menschen im Norden Englands härter von Corona-Pandemie betroffen

10.17 Uhr: Die Menschen im Norden Englands sind einer Untersuchung zufolge bislang härter von der Corona-Pandemie betroffen als der Rest ihrer Landsleute. Sie verbrachten im Schnitt rund anderthalb Monate mehr in Lockdowns, hatten mehr psychische Leiden sowie ein größeres Risiko, an Covid-19 zu sterben, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Auswertung der Northern Health Science Alliance hervorgeht.

Die Sterberate an Covid-19 lag im Norden demnach 17 Prozent höher als im Rest des größten britischen Landesteils, in Pflegeheimen sogar 26 Prozent höher. Da die Corona-Lockdowns in England zeitweise abhängig von der regionalen Infektionslage verhängt wurden, verbrachten die Menschen im Norden Englands durchschnittlich 41 Tage länger unter harten Beschränkungen. Die Studienautoren führen die Unterschiede zu großen Teilen auf eine größere Armut in der Region sowie einen schlechteren Gesundheitszustand der Bürgerinnen und Bürger bereits vor dem Ausbruch der Pandemie zurück.

450 Millionen Euro für Quarantäne-Entschädigungen

8.14 Uhr: Die Bundesländer haben seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 450 Millionen Euro an Entschädigungen für Verdienstausfälle durch eine Quarantäne gezahlt. Wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur epd unter den Ländern ergab, wurden mindestens 458 Millionen Euro dafür ausgegeben. Die höchste Summe an Entschädigungszahlungen kam demnach in Nordrhein-Westfalen zusammen. Nach Angaben des dortigen Sozialministeriums wurden rund 120 Millionen Euro dafür aufgewendet.

Die Summen variieren aber erheblich von Land zu Land: Bremen entschädigte betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Höhe von rund 4,7 Millionen Euro, Rheinland-Pfalz zahlte etwa 15,8 Millionen Euro, Sachsen 25,1 Millionen Euro, Bayern 83 Millionen Euro. Niedersachsen, Thüringen und das Saarland machten keine Angaben.

Die Bundesländer haben seit Beginn der Pandemie mehr als 450 Millionen Euro für Verdienstausfälle durch Quarantäne gezahlt. Foto: dpa

Kinderärzte: Lehrer sollten Auskunft über eigene Impfung geben

6.48 Uhr: Die Länder sollten ihre Lehrer aus Sicht von Kinder- und Jugendärzten dazu verpflichten, Auskunft über ihren Corona-Impfstatus zu geben. "Inzwischen zeigt man bei jedem Restaurant- und Kinobesuch seinen Impfausweis. Warum soll das nicht auch in der Schule möglich sein, wo es ein wichtiger Baustein für die Sicherheit unserer Kinder wäre?", sagte Axel Gerschlauer, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Nordrhein (BVKJ) der "Rheinischen Post" (Mittwoch).

Der Bundestag hatte am Dienstag beschlossen, dass Arbeitgeber von Beschäftigten in Kitas, Schulen und Pflegeheimen künftig Auskunft über eine Corona-Impfung oder eine überstandene Covid-Erkrankung verlangen können. Der Bundesrat muss noch zustimmen.

Virologe warnt vor Überlastung der Intensivstationen

6.31 Uhr: Der Direktor der Virologie am Universitätsklinikum Essen hat angesichts steigender Inzidenzzahlen bei Ungeimpften vor einer Überlastung der Intensivstationen gewarnt. "Wir machen uns langsam das Gesundheitssystem kaputt", sagte Ulf Dittmer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Die Kräfte in den Intensivstationen kämen angesichts der steigenden Fallzahlen wieder an ihre Grenze.

In seiner Klinik liege die Zahl der Kranken mit schweren Symptomen bei 23. Davon seien 20 ungeimpft, der Jüngste sei 20 Jahre alt. Dittmer forderte deshalb eine Diskussion über die Impfpflicht. "Darüber müssen wir reden", sagte er. Schon jetzt gebe es in Nordrhein-Westfalen keinen freien Platz mehr für die

Behandlung mit einer Herz-Lungen-Maschine (Ecmo). "Hier müssen wir bereits auswählen, welchen Patienten wir an das Gerät anschließen."

Studie: Biontech-Impfung schützt Schwangere gut vor Corona-Infektion

6.33 Uhr: Der Biontech-Impfstoff schützt auch Schwangere gut vor einer Corona-Infektion und vor einer Einweisung ins Krankenhaus. Die Wirksamkeit sei in etwa vergleichbar mit der in der Allgemeinbevölkerung, berichten Forschende aus Israel und den USA im Fachmagazin "Nature Medicine". Sie hatten Daten von mehr als 21.000 geimpften und nicht-geimpften Schwangeren aus Israel ausgewertet. Lesen Sie hier: Corona-Impfung: Sind Vakzine in der Muttermilch nachweisbar?

Das Team um Noa Dagan vom Clalit Research Institute in Tel Aviv hatte das Infektionsrisiko bei 10.861 geimpften Schwangeren ab 16 Jahren mit dem von gleich vielen ungeimpften Schwangeren verglichen, die sich in zahlreichen Faktoren ähnelten, etwa Alter, Schwangerschaftsstadium, Herkunft und Wohnort. In der Nachbeobachtungszeit traten 131 Infektionen in der Gruppe der geimpften und 235 in der Gruppe der ungeimpften Schwangeren auf.

Infiziert sich eine Schwangere mit dem Coronavirus, ist das Risiko eines schweren Verlaufs höher. Für eine Impfung von Schwangeren plädieren medizinische Experten (Symbolbild). Foto: Joachim Kleine-BÜning / FUNKE Foto Services

Venezuela erhält erste Lieferung Corona-Impfstoffe

6.01 Uhr: Venezuela hat nach monatelangen Kontroversen eine erste Lieferung Corona-Impfstoffe von der internationalen Impfinitiative Covax erhalten. Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (Paho) bestätigte am Dienstag die Lieferung der fast 700.000 Impfdosen des chinesischen Herstellers Sinovac. Insgesamt soll das Land 12 Millionen Dosen via Covax erhalten. Zuvor hatte es Streitigkeiten um die Bezahlung der Lieferungen gegeben.

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hatte Sanktionen der USA für Verzögerungen bei der Zahlung der 120 Millionen Dollar (100 Millionen Euro) verantwortlich gemacht. Im Juli stellte Maduro der zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehörenden Paho sogar ein Ultimatum: "Entweder ihr schickt uns die Impfstoffe oder gebt uns das Geld zurück."

Neuseeland: Corona-Zahlen sinken - Lockdown weitgehend aufgehoben

5.41 Uhr: Neuseeland hat den landesweiten Corona-Lockdown nach drei Wochen weitgehend wieder aufgehoben. Die Zahl der Neuinfektionen war in den vergangenen Tagen im Vergleich zum August deutlich gesunken. Am Mittwoch meldeten die Gesundheitsbehörden zum vierten Mal in Folge etwa 20 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Vor einigen Wochen lag die Zahl kurzzeitig bei über 80. Lediglich in der Millionenstadt Auckland, dem Epizentrum des derzeitigen Ausbruchs, sollen die Beschränkungen zunächst weiter gelten.

Geschäfte und Schulen durften in allen anderen Landesteilen wieder öffnen. Einige Regeln sollen aber überall weiter bestehen bleiben. So müssen die Bürger jetzt in Innenräumen Masken tragen. Zudem dürfen sich in geschlossenen Räumen nur noch maximal 50 Personen versammeln, im Freien bis zu 100 Personen.

Warum hinkt Deutschland beim Impfen hinterher?

5.30 Uhr: In der EU gibt es Impfquoten um 90 Prozent – Dänemark ruft sogar schon das Ende der Pandemie aus. Doch Deutschland liegt im europäischen Vergleich nur im Mittelfeld. Lesen Sie hier, warum wir beim Impfen hinterherhinken.

Corona-News von Dienstag, 7. September: Apotheken haben bereits 50.000 Genesenen-Zertifikate ausgestellt

23.00 Uhr: Die Apotheken in Deutschland haben bereits 50.000 digitale Genesenen-Zertifikate ausgestellt. Wie ein Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) unserer Redaktion sagte, sei der Andrang allerdings nicht so groß, wie er anfangs bei den Impfzertifikaten war.

Die Möglichkeit zur Ausstellung eines digitalen Genesenen-Zertifikats in den Apotheken besteht seit zwei Wochen und gilt für Menschen, deren positiver PCR-Test nach einer Infektion mit dem Corona-Virus weniger als sechs Monate zurückliegt. Für Genesene, die ihre Infektion auf diese Weise nachweisen können, gelten die gleichen Regeln wie für vollständig Geimpfte. Das Genesenen-Zertifikat ist allerdings nicht länger als sechs Monate gültig. Wer als Genesener danach weiterhin von den Erleichterungen profitieren will, muss sich zumindest einmal impfen lassen und kann dann ein Impfzertifikat bekommen.

Das Genesenen-Zertifikat ist nach den Impfzertifikaten ein weiteres digitales Corona-Zertifikat, das in Apotheken ausgestellt wird. Bundesweit hatten die Apotheken zuletzt mehr als 35 Millionen Impfzertifikate ausgestellt.

AstraZeneca-Chef gegen dritte Impfung für jeden

22.09 Uhr: Der Chef des schwedisch-britischen Impfstoffherstellers AstraZeneca, Pascal Soriot, hat sich im Interview mit der Zeitung "Telegraph" dagegen ausgesprochen, dass alle Briten ein drittes Mal gegen das Coronavirus geimpft werden. Das könnte den Gesundheitsdienst des Landes überfordern. Zudem kritisierte Soriot, dass es noch keine klinischen Daten gebe, um eine fundierte Entscheidung bezüglich der sogenannten Booster-Impfungen treffen zu können.

Scholz für digitalen Unterricht auch nach Pandemie

21.38 Uhr: Der Bundeskanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, plädiert dafür, Schulunterricht auch nach dem Ende der Corona-Pandemie teilweise digital abzuhalten. In der ARD-Wahlarena sagte er: "Wir sollten nicht wünschen, dass jetzt eine ganze Woche Digitalunterricht stattfindet - aber wenn mal zwei, drei Stunden digital gemacht werden, dann hilft das ja auch, dass junge Leute gut vorbereitet sind für ein Leben, in dem digitale Kommunikationsmöglichkeiten eine ganz, ganz große Rolle spielen."

Darum müssten die Hilfen aus dem Fördertopf "Digitalpakt Schule" auch stärker in den Schulen ankommen. Zwei Jahre nach dem Start des Digitalpaktes seien von den insgesamt 6,5 Milliarden Euro an Finanzmitteln des Bundes erst 852 Millionen Euro abgerufen.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz steht in der ARD-Wahlarena zur Bundestagswahl. Foto: Axel Heimken/dpa

Konjunkturerholung trotz Corona in Frankreich

20.49 Uhr: Die Wirtschaftserholung in Frankreich bleibt nach Einschätzung der nationalen Statistikbehörde (Insee) trotz der jüngsten Corona-Welle auf Kurs. Die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone dürfte in diesem Jahr um 6,25 Prozent wachsen, prognostiziert Insee.

Damit revidierte die Behörde ihre vorherige Schätzung von sechs Prozent leicht nach oben. Die Regierung erwartet einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von sechs Prozent, nachdem die Wirtschaftsleistung 2020 um acht Prozent geschrumpft war. Für die drei Monate bis Ende September rechnet Insee mit einer BIP-Zunahme um 2,7 Prozent. Im Schlussquartal dürfte sich das Wachstum auf 0,5 Prozent abschwächen. Von April bis Juni hatte das BIP um 1,1 Prozent zum Vorquartal zugelegt.

Bundesregierung will mit Aktionswoche fürs Impfen werben

19.10 Uhr: Mit einen "Impfaktionswoche" will die Bundesregierung in der kommenden Woche zur Immunisierung gegen das Coronavirus aufrufen. Bei der Aktion arbeite die Regierung mit zahlreichen Verbänden und Organisationen zusammen, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag in der Fernsehsendung "RTL Direkt". Das Spektrum der Teilnehmer reiche von Sportvereinen über Ärzteverbände bis hin zu Richtervereinigungen.

Ziel sei, "dass wir einen gemeinsamen Ruck für viele Impfungen in Deutschland bekommen - Sportplatz, Kirchplatz, Arbeitsplatz, Spielplatz, wo immer sich eine einfache Gelegenheit ergibt", sagte Spahn. Er wundere sich immer wieder, wie viele Menschen noch nicht geimpft seien, obwohl sie prinzipiell keine Einwände gegen eine Impfung hätten. "Denen wollen wir eine einfache Gelegenheit geben", sagte der Minister.

Biden will mit neuer Strategie explodierende Fallzahlen bekämpfen

18.25 Uhr: Angesichts stark gestiegener Infektionszahlen will US-Präsident Joe Biden neue Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ergreifen. Biden werde seine "Sechs-Punkte-Strategie" am Donnerstag in einer Rede vorstellen, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses am Dienstag. Es gehe darum, die Ausbreitung der Delta-Variante zu stoppen und die Zahl der Impfungen zu steigern.

"Wie der Präsident seit seinem ersten Tag im Amt sagt, wird seine Regierung alle Hebel in Bewegung setzen, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen", sagte der Mitarbeiter des Weißen Hauses. Die Pläne werden demnach sowohl den öffentlichen als auch den Privatsektor umfassen.

In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Ansteckungen in den USA wieder dramatisch angestiegen. Derzeit werden täglich im Durchschnitt mehr als 150.000 Neuinfektionen und mehr als 1000 Todesfälle verzeichnet. Inzwischen überschritt die Zahl der Gesamtinfektionen seit Beginn der Pandemie die Marke von 40 Millionen.

Lauterbach warnt Geimpfte vor Infektion mit Coronavirus

17.29 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat vollständig gegen Corona geimpfte Personen davor gewarnt, sich mit dem Virus zu infizieren, um den Immunschutz zu erhöhen. "Es ist richtig, dass eine Corona-Infektion nach einer doppelten Impfung die Immunität abrundet", sagte er unserer Redaktion. "Aber ich würde niemandem empfehlen, sich freiwillig zu infizieren oder eine Ansteckung auch nur zu riskieren."

Zuvor hatte es der Virologe Christian Drosten als sein Ziel beschrieben, sich nach der Impfung mit dem Coronavirus zu infizieren. Wörtlich sagte er im NDR-Podcast "Coronavirus-Update": "Mein Ziel - sagen wir mal: als Virologe Drosten – wie ich jetzt gerne immun werden will, ist: Ich will eine Impfimmunität haben und darauf aufsattelnd will ich dann aber durchaus meine erste Allgemeininfektion und die zweite und auch die dritte haben." Mit dieser Tatsache habe er sich schon lange abgefunden, so Drosten weiter. "Und dann weiß ich, bin ich richtig langhaltig belastbar immun und werde nur noch alle paar Jahre überhaupt mal dieses Virus sehen."

Dagegen nannte Lauterbach drei Gründe, eine Infektion zu vermeiden. "Auch vollständig Geimpfte können mit schweren Verläufen ins Krankenhaus kommen. Außerdem gibt es das Risiko von Long Covid auch bei Geimpften", sagte er. "Und drittens vergrößert eine solche Praxis die Gefahr für alle Ungeimpften auf eine riskante Art und Weise."

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat Geimpfte eindringlich vor einer absichtlichen Infektion mit dem Coronavirus gewarnt. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Schweden plant weitreichende Lockerungen von Beschränkungen

17.15 Uhr: Nach Dänemark will auch Schweden seine Corona-Beschränkungen weitestgehend aufheben. Sozialministerin Lena Hallengren sagte am Dienstag, dass die Personenbegrenzungen bei öffentlichen Veranstaltungen wie Konzerten und Fußballspielen und bei privaten Feiern am 29. September aufgehoben würden. Auch die Empfehlung, von zu Hause aus zu arbeiten, werde zurückgenommen.

„Dank einer erfolgreichen Impfkampagne sind wir im Umgang mit der Pandemie weit gekommen“, sagte die Ministerin. Die schwedische Gesellschaft befinde sich in einer besseren Situation. Nun seien es hauptsächlich ungeimpfte Menschen, die krank würden und im Krankenhaus behandelt werden müssten. Am Dienstag lagen 57 Patienten wegen einer Covid-19-Infektion auf einer Intensivstation.

Bundestag beschließt Impfauskünfte

16.38 Uhr: Mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes hat der Bundestag auch die Möglichkeit von Impfauskünften für Arbeitgeber in bestimmten Branchen beschlossen. Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen sollen für die Zeit der Krise vom Arbeitgeber gefragt werden können, ob sie geimpft sind.

Linke-Fraktionsvize Gesine Lötzsch kritisierte, mit Blick auf die Impfstatus-Auskünfte, die Regierung wolle völlig überstürzt die Verhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über den Haufen werfen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki kritisierte den generellen Kurs mit weiteren Grundrechtseinschränkungen. "Von Nicht-Geimpften geht keine Gefahr aus, die Gefahr geht ausschließlich von Infizierten aus."

SPD-Gesundheitsexpertin Sabine Dittmar verteidigte die Regelungen. Auskünfte über den Impfstatus, die für Beschäftigte in Kliniken seit langem selbstverständlich seien, würden aus gutem Grund auf weitere Einrichtungen ausgeweitet, in denen sich Schutzbedürftige nahe kämen.

Hospitalisierungsrate wird wichtigste Größe für Corona-Maßnahmen

15.33 Uhr: Die Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie orientieren sich künftig vor allem an der Zahl der Menschen, die wegen ihrer Infektion ins Krankenhaus kommen. Der Bundestag beschloss am Dienstag eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes, mit der die Hospitalisierungsrate zur wichtigsten Größe für die Maßnahmen der Länder zur Eindämmung der Pandemie wird. Beschlossen wurde zudem die Auskunftspflicht von Beschäftigten in Kitas, Schulen und Heimen zu ihrem Impfstatus.

Die Neuregelungen wurden mit breiter Mehrheit im Bundestag angenommen, sie waren formal Teil des Gesetzes für die Hochwasserhilfen. Konkret ist im neuen Infektionsschutzgesetz vorgesehen, dass die Zahl der corona-bedingten Krankenhauseinweisungen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen "wesentlicher Maßstab für die weitergehenden Schutzmaßnahmen" wird. Weitere Indikatoren "wie die unter infektionsepidemiologischen Aspekten differenzierte Anzahl der Neuinfektionen", die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten und die Anzahl der geimpften Menschen sollen bei der Bewertung des Infektionsgeschehens berücksichtigt werden.

Bundesweit einheitliche Werte soll es dafür nicht geben. Die Landesregierungen sollen unter Berücksichtigung der jeweiligen stationären Versorgungskapazitäten in einer Rechtsverordnung selbst Schwellenwerte für die Hospitalisierungsrate festlegen.

Rheinland-Pfalz will 2G-Modell einführen

14.39 Uhr: Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat für Rheinland-Pfalz die Einführung der 2G-Regeln verkündet. Wer weder Geimpft noch Genesen ist, muss sich demnach künftig auf Einschränkungen im Alltag gefasst machen. Dafür werde es aber keinen neuen Lockdown geben, schrieb Dreyer auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Man werde auf der einen Seite geimpften und genesenen Menschen wieder mehr Alltag ermöglichen. "Stattdessen wird der Zutritt von nicht immunisierten Menschen reduziert", so Dreyer weiter.

Lob und Kritik für neue Quarantäne-Vorgaben für Schulen

14.17 Uhr: Bildungsgewerkschaften haben die Vereinbarung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern für einheitlichere Quarantäne-Regeln grundsätzlich begrüßt, aber auch Kritik geübt. „Damit werden die Alleingänge der Länder beendet, das war überfällig“, sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Maike Finnern, am Dienstag. Ein regelmäßiger Einsatz aussagekräftiger, verlässlicher PCR-Tests und das Tragen von Masken in Räumen seien aber Voraussetzung dafür, „dass das Konzept klappt“, fügte sie hinzu. Kritik gab es an den Details der Quarantäne-Vereinbarung.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) nannte es „richtig“, dass die Dauer und die Zahl der Betroffenen der Quarantäne maßvoll eingeschränkt würden. Das werde dazu beitragen, dass der Präsenzunterricht für möglichst viele Kinder und Jugendliche aufrechterhalten werde, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Wichtig ist aber auch, dass die Gesundheitsämter immer auf den Einzelfall schauen werden."

Schüler einer sechsten Klasse 6 sitzen im Kunstunterricht. Wer muss wann in Quarantäne? Das will der Kreis jetzt noch mal prüfen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Schleswig-Holstein will Maskenpflicht lockern

13.31 Uhr: Schleswig-Holstein will die Maskenpflicht bei Veranstaltungen, beim Sport und in der Gastronomie abschaffen. Dort greift das sogenannte 3G-Prinzip, wonach nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang erhalten. "Überall da, wo 3G in Schleswig-Holstein eingehalten werden kann, gelten in Zukunft keinerlei Beschränkungen mehr", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Kiel.

Günther sprach von einem weiteren Schritt in Richtung Normalität, der aber mit mehr Eigenverantwortung der Menschen einhergehe. Die Landesregierung aus CDU, Grünen und FDP will damit zum 20. September einen klaren Kurswechsel vollziehen. Sie setzt künftig auf die sogenannte 3G-Regel. Den Plänen zufolge gibt es dann bei Veranstaltungen, im Kino, beim Sport oder in der Gastronomie keine Kapazitätsbeschränkungen mehr. Überall dort, wo die 3G-Regel nicht praktikabel sei wie im Einzelhandel oder im öffentlichen Nahverkehr bleibe es bei den bestehenden Regeln, sagte Günther.

Gericht: Bei Urlaub in Quarantäne kein Anspruch auf Ersatz

12.35 Uhr: Jedem Arbeitnehmer steht per Gesetz Erholungsurlaub zu. Wer während des Urlaubs allerdings krank wird, kann sich nicht erholen. Nur fair, dass Krankheitstage nicht auf den Jahresurlaub angerechnet werden. Anders verhält es sich für den Quarantäne-Fall.

So können Arbeitnehmer nicht darauf hoffen, sich den Urlaubsanspruch im Falle einer Quarantäne zurückholen zu können, wie es bei einer Erkrankung der Fall ist. Das zeigt ein Urteil, auf das der DGB Rechtsschutz in Düsseldorf hinweist.

Das Arbeitsgericht Neumünster hat kürzlich die Klage eines Arbeitnehmers zurückgewiesen (AZ: 3 Ca 362 b/21), der genau dieses Recht bei seinem Arbeitgeber einklagen wollte. Denn nachdem der Urlaub des Arbeitnehmers bereits genehmigt worden war, ordnete das Gesundheitsamt für diesen eine Absonderung an, die sich über den gesamten Urlaubszeitraum erstreckte. Der Mann durfte die eigene Wohnung nicht verlassen. Als Kontaktperson hatte sich der Kläger jedoch nicht selbst infiziert.

Schulleitungsverband kritisiert Quarantäneregeln als "realitätsfern"

11.14 Uhr: Der Allgemeine Schulleitungsverband Deutschland hat die Vereinbarung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern zu Quarantäne-Regeln in Schulen scharf kritisiert. Die Verbandsvorsitzende Gudrun Wolters-Vogeler sagte am Dienstag im RBB-Inforadio, die Vereinbarung sei "realitätsfern". Die Regeln gingen von einem "völlig veralteten Schulbild" aus.

"Sie gehen davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler ständig an festen Plätzen arbeiten", kritisierte die Vorsitzende der Dachorganisation der Schulleitungsverbände. Das entspreche nicht moderner Pädagogik: "Wenn wir gucken in dem Bereich Grundschule und Sekundarstufe 1, dann geht es da relativ viel um zum Beispiel Gruppenarbeit, Partnerarbeit." Das heiße, die Schülerinnen und Schüler hätten im Laufe eines Schultags enge Kontakte nicht nur - wie früher im Omnibussystem - zu immer denselben Schülern.

Spahn: "Wir erleben eine Pandemie der Ungeimpften"

11.01 Uhr: In Deutschland sind bisher 61,4 Prozent der Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Dienstag hervor (Stand: 9.21 Uhr). Demnach wurden am Montag 118.545 verabreichte Impfdosen gemeldet. Etwa 54,8 Millionen Menschen (65,9 Prozent) haben inzwischen mindestens eine Impfung bekommen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rief am Dienstag auf Twitter erneut zum Impfen auf. "Bei Inzidenz und auf Intensivstationen sehen wir: Wir erleben eine anwachsende Pandemie der Ungeimpften. Alle, die können, sollten sich ihren Schutz holen!"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) spricht am Rande des G20-Treffens der Gesundheitsminister mit Journalisten. Foto: dpa

Schweiz diskutiert über Triage-Regel für Ungeimpfte

10.31 Uhr: Angesichts stark steigender Corona-Neuinfektionen ist in der Schweiz eine Debatte über einen anderen Umgang mit ungeimpften Covid-19-Patienten entbrannt. Die Schweizer Kliniken sind am Rande ihrer Belastungsgrenze, wie etwa die Zeitung "Blick" berichtet. Einige Krankenhäuser mussten demnach Patienten in andere Kliniken verlegen, weil die Intensivstationen voll waren.

Ein Grund ist offenbar die niedrige Impfquote. In keinem anderen Land Westeuropas ist sie so niedrig wie in der Schweiz - nur 51 Prozent der Menschen im Land sind vollständig geimpft. In Deutschland sind es immerhin 62 Prozent. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Schweiz lag am Sonntag bei 170.

In der Schweiz wird nun öffentlich darüber nachgedacht, ob der Impfstatus von Patientinnen und Patienten bei einer etwaigen Anwendung einer Triage - also der Priorisierung, welcher Mensch aus medizinischen Gründen zuerst behandelt werden muss - eine Rolle spielen soll. Der Chef des Berner Impfprogramms, Gregor Kaczala, äußerte im "Blick", es würden bald nicht mehr nur über 65-Jährige der Erkrankung erliegen. "Ich hoffe, wir müssen nicht Triage-Entscheidungen treffen. Sollte es so sein, befürchte ich schlechtere Karten für Ungeimpfte."

Die Logik dahinter: Selbst wenn Geimpfte an Covid-19 erkranken, haben sie meist leichtere Verläufe und sterben fast nie an der Erkrankung. Triage bedeutet in der Medizin auch, diejenigen zuerst zu behandeln, die die besten Chancen haben zu überleben. Bei den aktuellen Covid-Patienten auf den Intensivstationen seien nicht nur Alter und Gebrechlichkeit wesentliche Triage-Kriterien, sagte Kaczala. Schließlich seien sie häufig erst zwischen 20 und 50 Jahre alt. Der Impfstatus müsste dann als weiteres Kriterium berücksichtigt werden. Sehen Sie hier: Interaktiv: So ist die Auslastung auf den Intensivstationen in Deutschland

Vietnamese wegen Corona-Ansteckungen zu fünf Jahren Haft verurteilt

10.05 Uhr: Ein Gericht in Vietnam hat einen Mann zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er andere mit dem Coronavirus infiziert hatte. Wie das Gericht in der südlichen Provinz Ca Mau auf seiner Internetseite mitteilte, war der 28-Jährige im Juli aus Ho-Chi-Minh-Stadt, einem der Infektions-Hotspots in Vietnam, in seine Heimatprovinz Ca Mau gereist und hatte gegen eine Quarantäne-Anordnung verstoßen.

Weil er sich nicht 21 Tage lang zu Hause isolierte, steckte er nach Angaben des Gerichts "viele" andere Menschen mit dem Coronavirus an, von denen einer starb. Laut Berichten der vietnamesischen Staatsmedien gehen acht Infektionen auf den Angeklagten zurück. Verurteilt wurde er nun wegen der Verbreitung einer "gefährlichen Infektionskrankheit".

Geldzahlungen könnten laut Umfrage Impfkampagne beschleunigen

9.58 Uhr: Geldzahlungen oder Gutscheine könnten nach Ansicht von fast zwei Dritteln der Deutschen die lahmende Impfkampagne ankurbeln. Laut einer am Dienstag in Hamburg veröffentlichten Yougov-Umfrage für den Lotterievermittler Lotto24 sind 61 Prozent der Befragten überzeugt, dass Geld oder Gratisleistungen dabei helfen können, Menschen für eine Corona-Impfung zu gewinnen. Mit 24 Prozent hält demnach ein Viertel bis zu 25 Euro für ausreichend, ein Fünftel oder 19 Prozent bis zu 50 Euro.

Neun Prozent der Befragten und damit fast jeder Zehnte fände aber auch mehr als 500 Euro "angemessen", wie Lotto24 weiter mitteilte. Ebenfalls etwa zehn Prozent gaben demnach an, dass sie sich mangels eines konkreten persönlichen Anreizes selbst noch nicht hätten impfen lassen. Insgesamt waren allerdings 75 Prozent der Befragten schon geimpft. Weitere 14 Prozent lehnten eine Corona-Schutzimpfung ab.

(fmg/dpa/afp/epd)

