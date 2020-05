Berlin. Corona breitet sich auch in Deutschland aus. Wie schnell, das zeigen unter anderem RKI-Fallzahlen und die aktuelle Reproduktionsrate.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind 162.496 Menschen mit dem Coronavirus in Deutschland infiziert

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des RKI bei 0,74

Das RKI warnt davor, die Aussagekraft der Reproduktionszahl zu überschätzen. Auch andere Kennzahlen haben eine wichtige Bedeutung

In Deutschland sind bis Sonntagnachmittag über 163 200 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: knapp 162 300 Infektionen). Mindestens 6715 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 10.15 Uhr: 6639). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Sonntag bei 0,74. Das bedeutet, dass zehn Infizierte im Mittel etwa 7 weitere Personen anstecken. Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 130 600 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Coronavirus: RKI-Fallzahlen wachsen langsamer

Seit Mittwoch nutzt das RKI ein sogenanntes Vier-Tage-Mittel für die Schätzung der aktuellen Neuinfektionen und damit auch der Reproduktionszahl. Zuvor wurde ein Drei-Tage-Mittel genutzt.

Das RKI hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Sonntag mit 162.496 angegeben – ein Plus von 793 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 164.967 Infizierte.

Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 6649 Todesfälle.

Reproduktionszahl sinkt laut RKI

Unseren Recherchen zufolge ist die Zahl der Infektionen bereits auf mehr als 165.000 gestiegen. Alle wichtigen Zahlen finden Sie in unserem Coronavirus-Monitor.

Sich bei der Beurteilung der Dynamik der Corona-Pandemie allein auf die Reproduktionszahl zu konzentrieren, sei falsch, warnt das RKI. Sie sei ein „wichtiger Faktor“, aber „nur eine Messzahl unter vielen“, betonte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Es sei „nicht hilfreich, wenn auch in der Öffentlichkeit immer nur auf einen Faktor bezogen wird“. Wichtig seien etwa auch die Neuinfektionen.

Regional große Unterschiede

Wieler wies ferner darauf hin, dass die vom RKI täglich berechnete Reproduktionszahl nur ein Durchschnittswert für ganz Deutschland sei, hinter dem regional sehr unterschiedliche Werte steckten. Es gebe Gegenden, in denen diese weit höher sei. Die Zahl bewege sich zudem in einem Schwankungsbereich. Zur Abschätzung der Lage sei sie allein nicht geeignet und dürfe daher auch „nicht aus dem Kontext“ genommen werden. Das sei „ganz wichtig zu verstehen“. Lesen Sie hier: RKI-Fallzahlen - Unterschiede zu den Corona-Daten der John-Hopkins-Universität.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 130.600 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Entwicklung der Fallzahlen nach Überschreitung von 100 Fällen pro Land. Foto: dpa-infografik

RKI-Fallzahlen pro Bundesland

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 43 200 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1933 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 33 400 Fällen und mindestens 1287 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 32 200 bestätigten Fällen und mindestens 1413 Toten. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland.

Gerechnet auf 100 000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 330,4 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 196,3 Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100 000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.. Aktuelle Nachrichten: Reisewarnung wegen Corona verlängert, Kinder ansteckend wie Erwachsene - Alle News im Ticker.

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (Infizierte / Differenz zum Vortag / Tote):

Baden-Württemberg: 32.291 / +145 / 1412

Bayern: 42.792 / +134 / 1910

Berlin: 5976 / +33 / 154

Brandenburg: 2905 / +19 / 122

Bremen: 875 / +4 / 30

Hamburg: 4631 / +22 / 164

Hessen: 8524 / +38 / 370

Mecklenburg-Vorpommern: 698 / +3 / 18

Niedersachsen: 10.283 / +37 / 453

Nordrhein-Westfalen: 33.428 / +212 / 1287

Rheinland-Pfalz: 6133 / +34 / 176

Saarland: 2605 / +8 / 138

Sachsen: 4696 / +79 / 165

Sachsen-Anhalt: 1576 / +5 / 44

Schleswig-Holstein: 2738 / +10 / 113

Thüringen: 2345 / +10 / 93

RKI-Chef Lothar Wieler. Foto: Christian Mang / AFP

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Coronavirus-Krise: