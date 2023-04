Robert Habeck: Ehefrau beklagt sich öffentlich im TV

Berlin Über Robert Habecks Ehefrau ist kaum etwas bekannt. Andrea Paluch meidet die Öffentlichkeit. Doch nun sprach sie im Fernsehen Klartext.

Sie stehen im Schatten ihrer Partnerinnen und Partner. Meist ist ihnen das ganz recht. Über die Lebensgefährten deutscher Bundesminister und -ministerinnen ist in der Regel kaum etwas bekannt. So verhält es sich auch mit Andrea Paluch, der Ehefrau von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Die 52 Jahre alte Literaturwissenschaftlerin tritt auch bei offiziellen Anlässen fast nie an der Seite ihres Mannes auf, bleibt lieber im heimischen Flensburg, wo sie als Autorin arbeitet.

Robert Habeck ist als Wirtschaftsminister viel unterwegs, auch oft im Ausland. Foto: Christoph Soeder/dpa

Gemeinsam haben beide mehrere Romane und Kinderbücher geschrieben sowie englische Lyrik ins Deutsche übersetzt. Diese Zeiten sind aber vorbei. Als eines der wichtigsten Kabinettsmitglieder hetzt Habeck von Termin zu Termin, hält sich meist in Berlin auf. In der NDR-Sendung "DAS!" sprach Andrea Paluch über das Zusammenleben mit Habeck oder besser, was davon übrig ist.

Ehefrau beschreibt Leben mit Robert Habeck

Paluch beklagte sich in der Sendung, dass sie nun viel allein zu Hause sei. Und wenn Habeck mal da sei, dann bleibe kaum Raum für längere Gespräche. "Er kam aus Kolumbien, ich hab Hallo gesagt, dann ist er nach Japan", beschreibt sie eine typische Szene ihrer Ehe.

Allerdings äußert Paluch auch Verständnis für ihren Mann. "Robert ist gemacht für die Politik. Als Ehefrau sag’ ich zu ihm: 'Bleib mal wieder zu Hause.' Als Wählerin sage ich: 'Mach mal weiter'."

Andrea Plauch, Ehefrau von Robert Habeck, im Museumshafen an der Flensburger Förde. Foto: dpa/picture alliance

Habeck und Paluch haben vier gemeinsame Söhne

Kennengelernt haben sich Paluch und Habeck während ihres Studiums im dänischen Roskilde. 1996 heirateten sie. Die beiden haben vier gemeinsame Söhne, die mittlerweile aber alle aus dem Haus sind. "Die letzten zwei Jahre vor seinem Auszug habe ich meinen jüngsten Sohn auf die Backe geküsst und mir gesagt: Das war vielleicht das letzte Mal", sagt die 52-Jährige wehmütig.

Nun hat Paluch viel Zeit für ihre kreative Arbeit. Allerdings fügt sie hinzu: "Allein schreiben ist nicht so freudvoll, zusammen haben wir viel gelacht, uns motiviert, kritisiert". (tok)

