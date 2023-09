Schüsse am Hauptbahnhof Wuppertal: Polizei nimmt Mann fest

Wuppertal. Am Wuppertaler Hauptbahnhof fallen nach einem Streit zwischen drei Männern Schüsse. Mit einem Großaufgebot nimmt die Polizei einen Schützen fest.

Schüsse am Hauptbahnhof von Wuppertal haben am frühen Dienstagabend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. „Bei den Waffen handelte es sich ersten Erkenntnissen zufolge nicht um scharfe Waffen“, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte habe es nicht gegeben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen Zeugen zufolge drei Männer gegen 18 Uhr gestritten haben. Einer soll dann an der Bushaltestelle des Bahnhofs mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben. Schnell zogen Bundespolizei und das Polizeipräsidium Wuppertal starke Kräfte zusammen. Der Schütze soll dann mit einem Komplizen in das Bahnhofsgebäude geflohen sein. Der dritte hat die beiden Polizeiangaben nach verfolgt und in deren Richtung geschossen.

Einer der mutmaßlichen Schützen sei festgenommen worden und werde nun befragt, hieß es. Nach dem zweiten sowie dem dritten Beteiligten werde intensiv gefahndet. Dazu sei der Bahnhof zeitweise umstellt worden, hieß es bei der Bundespolizei. Die Hintergründe waren zunächst unklar. (red/dpa)

