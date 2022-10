Die Feuerwehr Erkrath war in der Donnerstagnacht fast sieben Stunden mit dem Löschen eines schweren Brandes beschäftigt.

Feuer Schwerer Brand in Erkrath: Lkw und zwei Busse in Flammen

Erkrath. Ein Lkw und zwei Busse standen in Erkrath am Freitagmorgen in Flammen. Der Löscheinsatz dauerte fast sieben Stunden. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Lkw und zwei Busse haben in der Donnerstagnacht auf einem Firmenparkplatz in Erkrath-Unterfeldhaus gebrannt. Wie die Feuerwehr Erkrath berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen zwei Uhr morgens zur Heinrich-Hertz-Straße gerufen. Zu diesem Zeitpunkt stand der Lkw bereits in Vollbrand und die Flammen griffen auf die zwei Busse über. Alle drei Fahrzeuge standen nur wenige Meter neben einer Gewerbehalle.

Der Löschzug Millrath musste zusätzlich alarmiert werden. Das Feuer wurde mit insgesamt sechs Löschrohren bekämpft, gegen 9.15 Uhr am Freitag war der Einsatz abgeschlossen. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in sechsstelliger Summe. Zur Brandursache hat die Kreispolizeibehörde Mettmann die Ermittlungen aufgenommen.

Totalschaden: Zwei Busse und ein Lkw sind in Erkrath komplett ausgebrannt. Eine Halle konnte vor den Flammen gerettet werden. Foto: Patrick Schüller

Brandrückstände im Kanal: Umweltamt muss alarmiert werden

Eine Brandausbreitung auf die Gewerbehalle konnte verhindert werden. Dafür mussten das Umweltamt Kreis Mettmann und die Abwasserbetriebe der Stadt Erkrath alarmiert werden. Im Wasser der Kanalisation am Tönisberg wurden an der mechanischen Ölsperre deutliche Brandrückstände entdeckt. Umweltamt und Abwasserbetriebe nahmen mehrere Wasserproben und ließen die Rußablagerungen absaugen. Durch die Feuerwehr wurde das Kanalsystem mit Frischwasser gespült.

