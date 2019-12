Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwerer Unfall: 19-Jähriger tot, vier Teenager verletzt

Pinneberg. Bei einem Verkehrsunfall in Pinneberg ist in der Nacht ein 19-Jähriger ums Leben gekommen. Vier weitere Teenager wurden schwer verletzt, drei von ihnen lebensgefährlich, teilte die Polizei in Schleswig-Holstein mit.

Ein 19 Jahre alter Autofahrer kam demnach in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Der ebenfalls 19 Jahre alte Beifahrer zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort starb. Der Fahrer und drei weitere Insassen im Alter von 17 bis 19 Jahren wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Drei von ihnen schwebten nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Die Unfallursache war zunächst unklar.