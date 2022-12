Silvester in Deutschland: Temperaturen bis 20 Grad möglich

Die Zahl der Toten durch den Schneesturm in den USA ist weiter gestiegen: Nach Behördenangaben kamen in neun Bundesstaaten mindestens 49 Menschen ums Leben.

Berlin. Temperaturen bis zu 20 Grad? An Silvester? Sie haben richtig gelesen, in manchen Teilen Deutschlands scheint das zum Jahresende möglich.

Aus meteorologischer Sicht könnte es ein besonderer Jahreswechsel werden. Denn an Silvester kann es im Südwesten ungewöhnlich warm werden, „bei bis zu 19 Grad fast schon frühlingshaft“, sagt die Meteorologin Tanja Sauter vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Sie schränkt dabei aber direkt ein: „wenn da nur nicht der sehr windige bis stürmische Wind auch in tieferen Lagen wäre“.

Jörg Kachelmann schreibt bei Twitter: „Der Extremwetter-Index für die Silvester-Höchsttemperaturen von an die 20 Grad bei uns am oberen Anschlag.“ Der Wetter-Experte ergänzt: „Das hätte wirklich was mit der Klimakrise zu tun.“

Generell erwartet Deutschland in den kommenden Tagen wechselhaftes und teils windiges bis stürmisches Wetter, wobei sich am ehesten im Süden und Osten die Sonne zeigt. Das teilte der DWD am Dienstag mit.

So sieht das Wetter bis Silvester aus

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel überwiegend bedeckt. Im Norden und Nordwesten fällt zeitweise, im Westen und in der Mitte gelegentlich Regen. Im Süden bleibt es laut DWD dagegen meist trocken und vor allem südlich der Donau ist es zeitweise sonnig. Die Temperaturen erreichen 5 bis 11 Grad. Am Oberrhein wird es sogar bis zu 13 Grad warm. Im Bergland und an der See wird es stürmischer. Auf Gipfeln kann es schwere Sturmböen geben.

Für Donnerstag sagen die Meteorologen teils schauerartige Regenfälle voraus. Im Osten und im Südosten fällt dagegen nur wenig Niederschlag.Die Sonne präsentiert sich am ehesten an den Alpen. Die Höchstwerte erreichen 9 bis 15, in Küstennähe sowie im Bergland um die 7 Grad. Erneut weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken Böen. Im Westen und Nordwesten sind auch bis in tiefe Lagen stürmische Winde möglich.

Am Freitag kann es im Osten und Süden anfangs noch Schauer geben, bevor der Himmel dann mitunter auflockert. Im Westen verdichten sich die Wolken und es kann regnen. Die Höchstwerte liegen den Experten zufolge bei 7 bis 15 Grad. Dazu wird ein mäßiger bis frischer Südwind mit starken, im Bergland sowie im Nordwesten und Westen stürmischen Böen erwartet. Für die Nordsee werden erneut Sturmböen vorhergesagt.

