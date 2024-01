Einsätze und Brände Silvesternacht in NRW: So verlief der Jahreswechsel

NRW Aus Sorge vor Krawallen und Attacken war die Polizei in der Silvesternacht mit mehr Kräften unterwegs als sonst. So sah es in den Städten aus.

Unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen vor allem in den NRW-Großstädten an Rhein und Ruhr haben Zehntausende den Beginn des Jahres 2024 gefeiert. Dabei blieb es nach ersten Einschätzungen der Polizei weitgehend ruhig. „Keine besonderen Vorkommnisse“, sagte eine Sprecherin der Landesleitstelle der NRW-Polizei gegen 1.30 Uhr, „hoffen wir, dass es so bleibt“.

Nach den Terrorwarnungen am Kölner Dom lag ein besonderes Augenmerk auf Köln. Auch dort lief vorerst aber alles im normalen Rahmen ab. „Ein paar Böllerwerfer, einige Ingewahrsamnahmen, nichts Ungewöhnliches“, sagte ein Sprecher. Köln hatte erstmals eine Böllerverbotszone in der kompletten linksrheinischen Innenstadt eingerichtet. Rund um den Dom war darüber hinaus jede Form von Feuerwerk verboten, also auch Wunderkerzen. Die meisten Feiernden hielten sich daran.

Weitgehend ruhig, aber viel zu tun für die Feuerwehr

Auch in Bochum blieb es weitgehend ruhig – Angriffe oder gezielte Behinderung von Einsatzkräften waren der Feuerwehr bis gegen 2 Uhr nicht bekannt. Insgesamt meldet die Feuerwehr zwischen 22 und 2 Uhr 20 Brand- und 36 Rettungsdiensteinsätzen (im Vorjahr seien es 47 Brand- und 37 Rettungsdiensteinsätze gewesen).

Im Gegensatz zu anderen Städten hatte Dortmund auf Böllerverbotszonen verzichtet. Polizei und Ordnungsamt stellten 35 verbotene pyrotechnische Gegenstände sicher und vernichteten sie. Es gab sieben Ordnungswidrigkeitsanzeigen (unter anderem wegen Wildpinkelns und Drogen). Schon um 19 Uhr kam es zu einem unschönen Zwischenfall in der Fußgängerzone: Vier Jugendliche bewarfen auf dem Ostenhellweg einen schlafenden Obdachlosen mit Böllern. Er wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Die Jugendlichen wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

In Duisburg meldete die PolizeiAngriffe auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, wie die Polizei auf X mitteilte. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zwei Personen festgenommen.

In Düsseldorf war die Innenstadt etwa am Rheinufer gegen Mitternacht zunächst sehr gut gefüllt. Nach etwa 20 Minuten habe es sich aber schnell geleert, sagte ein Sprecher. Düsseldorf hatte eine Böllerverbotszone eingerichtet, wie in den Vorjahren allerdings nur in der Altstadt.

Auch Essen begrüßt das Jahr 2024 mit viel Feuerwerk auf den Straßen. „Wir sind aktuell stark gefordert“, sagt Feuerwehrspecher Christian Schmücker gegen 1 Uhr. Die Kräfte seien zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt – vor allem kleinere Brände, beispielsweise von Papiercontainern, seien zu verzeichnen. Es gab aber auch größere Einsätze.

Im Großeinsatz waren auch Polizei und Feuerwehr in Gelsenkirchen. Die Feuerwehr berichtete noch während der Hochphase des Feuerwerks und der Böllerei von drei Bränden im Stadtgebiet. Der „gesamte Brandschutz der Feuerwehr befand sich zwischenzeitlich auf der Straße“, sagte ein Sprecher.

Die Polizei in Hagen war mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Immer wieder war es in den vergangenen Jahren zu Vorfällen gekommen. Rettungskräfte waren unter Beschuss durch Raketen und Böller geraten. In dieser Silvesternacht aber, so die Bilanz der Polizei, blieb es friedlich.

Unruhig war es in Solingen: Mit Steinen und Feuerwerk sind mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in Solingen angegriffen worden. Offenbar kam es beim Löschen von Müllcontainern zu den Übergriffen. Die Feuerwehr zog sich zunächst zurück und wartete auf die Polizei, heißt es. Aber auch die Polizisten seien mit Raketen und Steinen attackiert worden. Die Feuerwehr konnte die Brände schließlich löschen.

Silvester 2022/23: Viele Angriffe auf Einsatzkräfte

Rückblick: Auch in der Silvesternacht 2022/23 waren in einigen Städten Böller gezielt auf Polizisten und Rettungskräfte geschossen worden. Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) hatte danach von einer „neuen Dimension der Aggressivität“ gesprochen. Für den Jahreswechsel 2023/24 hatte er deshalb die Zahl der Einsatzkräfte auf mehr als 6600 Polizistinnen und Polizisten deutlich vergrößert. (aus unseren Redaktionen/mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama