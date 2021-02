Mannheim. Die Leiche eines 13-Jährigen ist an einem Waldrand in Baden-Württemberg entdeckt worden. Ein 14-Jähriger steht unter Verdacht.

Ein 13-jähriger Junge ist am Mittwoch tot an einem Waldrand in Baden-Württemberg aufgefunden worden. Der Wald liegt in der Nähe von Sinsheim-Eschelbach. Wie die Polizei in Mannheim am Abend mitteilte, wurde in unmittelbarer Nähe ein 14-Jähriger festgenommen. Er wird verdächtigt, den 13-Jährigen getötet zu haben.

Am Donnerstagmorgen gehen die Ermittlungen weiter. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, um Übersichtsaufnahmen zu machen. Eine größere Zahl von Einsatzkräften sei an dem Tatort im Rhein-Neckar-Kreis gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Dort seien die Ermittlungen bis in den späten Abend gegangen. Weitere Details nannte er zunächst nicht, auch nicht, in welchem Verhältnis die beiden Jungen zueinander standen.

Das Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Zentralen Kriminaltechnik unterstützen sie dabei.

Sinsheim-Eschelbach: Große Aufregung im Ort

Die „Rhein-Neckar-Zeitung“ berichtet von übereinstimmenden Schilderungen, nach denen der 14-Jährige schon einmal mit einem Messer eine andere Person verletzt habe. Ein Polizeisprecher sagte, dies sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Eschelbach gehört zu Sinsheim und hat etwa 2200 Einwohner. Die „Rhein-Neckar-Zeitung“ schreibt von einer großen Aufregung im dem Ort. Zahlreiche Eltern seien auf der Suche nach ihren Kindern das Gebiet abgefahren. (jb/dpa)

