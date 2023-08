Ljubljana/Klagenfurt Vier Todesopfer und massive Zerstörung in Slowenien und Österreich: Unwetter und Überschwemmungen sorgen für dramatische Situationen.

Nach den extremen Regenfällen in Slowenien und Österreich ist die Lage weiter angespannt. Seit zwei Tagen suchen schwere Überschwemmungen die beiden Länder heim – bisher ist von vier Toten die Rede. Ob es einen Zusammenhang mit den Unwettern gibt, wird noch geprüft. Der Katastrophenschutz meldete am Samstag innerhalb von 36 Stunden allein in Slowenien mehr als 3700 Einsätze. Tausende Menschen wurden evakuiert oder aus lebensbedrohlichen Lagen in Sicherheit gebracht. Manche sollen auf der Flucht vor dem Wasser auf Bäumen Zuflucht gesucht haben.

Am Samstagabend brach im Osten Sloweniens zudem ein Damm am Fluss Mur, der die umliegenden Dörfer eigentlich vor Hochwasser schützen soll. 500 Menschen mussten eilig aus einem nahegelegenen Dorf in Sicherheit gebracht werden, weitere neun Ortschaften gelten als gefährdet. Man versuche nun, das mehrere Meter breite Loch am Damm per Hubschrauber mit Betonblöcken abzudichten, sagte der Kommandant des Katastrophenschutzes, Srecko Sestan.

Wegen Überschwemmungen: Dörfer in Slowenien von der Außenwelt abgeschnitten

In anderen Landesteilen dauern die Rettungsarbeiten derweil an. Wegen eines befürchteten Erdrutschs in Crna na Koroskem nahe der österreichischen Grenze würden Bewohner in mehreren Orten am Fluss Meza vorsichtshalber in Sicherheit gebracht, berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA am Samstagabend. Lesen Sie hier: Hitzewellen, Dürre, Unwetter, Waldbrände – und ein Auslöser

Mehrere Dörfer sind zudem seit Freitag von der Außenwelt abgeschnitten. Zum Teil werden die Bewohnerinnen und Bewohner per Hubschrauber mit Lebensmitteln und Trinkwasser versorgt. Mancherorts versuchen Soldaten zu Fuß in die Ortschaften zu gelangen. Insgesamt sind zwei Drittel Sloweniens von den Überschwemmungen betroffen. Ministerpräsident Robert Golob sprach am Freitagabend vom "wahrscheinlich größten Schäden durch eine Naturkatastrophe in der Geschichte des unabhängigen Sloweniens", berichtete STA. Das Land wurde 1991 unabhängig.

Nach heftigem Starkregen kommt es in Slowenien zu überschwemmungen. Im Bild: Ein überflutetes Gebiet in der Nähe von Kamnik. Foto: Miro Majcen/AP/dpa

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sicherte Slowenien Hilfe zu. Die Schäden in dem Adria-Land seien "herzzerreißend", twitterte sie.

Grundwasserspiegel in Österreich stark angestiegen

Zu Überschwemmungen kam es auch in Österreich, inzwischen stabilisiert sich die Lage aber langsam. Betroffen sind vor allem die südlichen Bundesländern Kärnten und Steiermark. Zwar hat der Regen dort inzwischen nachgelassen, doch der stark angestiegene Grundwasserspiegel sorgt weiter für Probleme. So müssten immer wieder Keller ausgepumpt werden, weil das Wasser "nachdrücke", berichtete der Kärntner Feuerwehrsprecher Hans-Jörg Rossbacher am Sonntag im ORF-Radio. Zum Teil mache das aber keinen Sinn, weil das Wasser sofort wieder in die Keller ströme. "Wir pumpen im Kreis", sagte der Feuerwehrkommandant von Obervogau, Thomas Dworschak, dem österreichischen "Standard".

An mehreren Orten in der Alpenrepublik werden noch immer Hangrutsche befürchtet. Während die Flusspegel insgesamt zurückgingen, stiegen sie an einzelnen Flüssen wie der Gurk oder der Mur zuletzt jedoch weiter stark an. Mehr als 2500 Feuerwehrleute waren in jedem der Bundesländer im Einsatz, dazu Dutzende Soldaten. Weil Autobahnen und Ausweichstraßen teils wegen der Überschwemmungen gesperrt waren, kam es zu Staus auf den wichtigsten Transitrouten Richtung Kroatien. Auch interessant: Klimawandel – Wo unsere Erde unbewohnbar wird

In Österreich mussten wegen der Überschwemmungen zahlreiche Menschen in Sicherheit gebracht werden. Foto: Erwin Scheriau/APA/dpa

Überschwemmungen auch in Kroatien befürchtet

Dort werden ebenfalls Überschwemmungen befürchtet. Entgegen vorläufiger Erwartungen blieben bis Samstagabend bewohnte Gebiete aber größtenteils verschont. Eine klare Entwarnung gab es allerdings nicht. Wegen der erwarteten Flutwelle auf den Flüssen aus dem nördlichen Nachbarland Slowenien haben Kroatiens Behörden mit Deichen aus Sandsäcken und stellenweiser Ableitung von Flusswasser Vorsorgemaßnahmen ergriffen. (fmg/dpa/afp)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama