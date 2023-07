Sommerwetter: NRW - das Land mit dem wenigsten Sonnenschein

Düsseldorf. Im Juli hat sich die Sonne in NRW nur spärlich gezeigt. Bundesweit war es weit mehr. Relativ warm war der Monat im Jahresvergleich trotzdem.

Nordrhein-Westfalen ist im Juli das Bundesland mit dem wenigsten Sonnenschein gewesen. Das hat eine am Montag veröffentlichte erste Auswertung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ergeben. Die Sonne blickte im Juli in NRW rund 200 Stunden zwischen den Wolken hervor. Bundesweit waren es 230 Stunden.

In der ersten Monatshälfte wärmer als im Durchschnitt

Dennoch war es mit 18,2 Grad Celsius wärmer als im Durchschnitt der Periode von 1961 bis 1990, als 16,9 Grad gemessen wurden. Das lag vor allem an der ersten Monatshälfte: Am 8. und 9. Juli waren entlang des Rheins die Höchstwerte auf über 35 Grad gestiegen. Bundesweit lag die Durchschnittstemperatur im Juli aber mit 18,7 Grad noch um ein halbes Grad höher als in NRW.

Vor allem im Bergischen Land wurde es sehr nass

Im Bergischen Land wurde es im Monatsverlauf sehr nass. Stellenweise fielen dort im Juli über 150 Liter Regen pro Quadratmeter, teilte der DWD mit. Aber auch im Gebietsmittel kamen überdurchschnittliche 115 Liter zusammen. Die Auswertung des Deutschen Wetterdienstes basiert auf den Ergebnissen seiner rund 2000 Messstationen. (dpa)

