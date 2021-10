Berlin. Einem Medienbericht zufolge sollen Moderatorin Sophia Thomalla und Alexander Zverev ein Paar sein. Der Sportler gibt ein Statement.

Sind Sophia Thomalla und Alexander Zverev ein Paar? Diese Spekulationen um die Moderatorin und den Tennis-Star sind seit einem Bericht der "Bild" in Umlauf. Bisher schwiegen sowohl die 32-Jährige als auch der 24-Jährige - jedenfalls bis jetzt.

Der gebürtige Hamburger brach am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Indian Wells sein Schweigen. Sein einziges Statement zu den aktuellen Spekulationen fiel allerdings dürftig aus. "Sie ist ganz nett", sagte Zverev - die ersten Worte über die Schauspielerin verlor er ausgerechnet an ihrem Geburtstag. Thomalla äußerte sich allerdings auch weiterhin nicht zur vermeintlichen Beziehung mit dem Sportler.

Thomalla und Zverev sollen schon seit Wochen zusammen sein

"Bild" zufolge seien die Tochter von Simone Thomalla und der Olympiasieger bereits seit etwa sechs Wochen zusammen. Laut der Zeitung hätten sich die beiden über einen gemeinsamen Freund kennengelernt, und zwar bereits vor vier Jahren. (day)

