Sportlehrer soll Schülerin mehrfach in den Po getreten haben

Krefeld. Bei ersten Mal war das Mädchen 14 Jahre alt. Später soll der Lehrer erneut zugetreten haben. Die Schülerin zeigt den Pädagogen schließlich an.

Ein Sportlehrer soll einer Schülerin an einem Gymnasium in Krefeld in den Po getreten haben. Am Mittwoch muss sich der 64-jährige Pädagoge wegen vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Krefelder Amtsgericht verantworten. Nach Gerichtsangaben bestreitet der Pädagoge die Vorwürfe. Zahlreiche Mitschüler sind nun als Zeugen geladen.

Vorfälle ereigneten sich im Sportunterricht

Der Sportlehrer soll der Schülerin gleich mehrfach ins Gesäß getreten haben, beim ersten Mal war das Mädchen etwa 14 Jahre alt. Zwei Jahre später soll sich der Vorfall wiederholt haben. Als der Lehrer Anfang Februar 2022 laut Anklage erneut im Sportunterricht zutrat - und das laut Anklage gleich drei Mal - zeigte das Mädchen den Lehrer schließlich an. (dpa)

