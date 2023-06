Statistik: Das sind die gefährlichsten Städte in NRW

Symbolbild. Welche Stadt in NRW ist am gefährlichsten beim Blick auf angezeigte Straftaten? Das Bundeskriminalamt gibt Antworten, nach Städten sortiert.

Essen. Das Bundeskriminalamt hat Deutschlands Städte nach Straftaten 2022 aufgeschlüsselt. Gerade das Ruhrgebiet ist nicht so schlecht wie sein Ruf.

Nordrhein-Westfalen ist ein vergleichsweise sicheres Bundesland, zumindest, wenn man auf die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2022 schaut, die das Bundeskriminalamt nun auch stadtscharf veröffentlicht hat. Städte in NRW kommen da ziemlich gut weg, in den 20 gefährlichsten Städten finden sich sechs aus dem Bundesland - und nur eine aus dem Ruhrgebiet.

Den traurigen Spitzenplatz sichert sich Frankfurt am Main, mit 14.363 Straftaten pro 100.000 Einwohnern und 109.047 Straftaten insgesamt. Die "gefährlichste" Großstadt in NRW liegt in der deutschlandweiten BKA-Statistik auf Platz sechs, in Köln zählte die Polizei im vergangenen Jahr 11.878 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Wichtig zu wissen: In der PKS werden auch versuchte Straftaten mitgezählt.

Das Ruhrgebiet ist sicherer als sein Ruf

Seinem gelegentlichen Ruf als zwielichtige Ecke wird der Ruhrpott in der Statistik nicht gerecht. Erst auf Platz 15 steigt das Ruhrgebiet mit Recklinghausen ins Rennen ein, 10.997 Straftaten kommen hier auf 100.000 Einwohner. Mit einer Aufklärungsquote von 61,3 Prozent befindet sich Recklinghausen im gesunden Bundesmittelfeld. Der Anteil an nichtdeutschen Tatverdächtigen liegt mit 28,1 Prozent übrigens deutlich unter dem Bundesschnitt. Der pendelt sich bei knappen 40 Prozent ein.

Die "gefährlichsten" Städte in NRW - ein Überblick

Köln, 11.878 Straftaten pro 100.000 Einwohner Düsseldorf, 11.488 Straftaten pro 100.000 Einwohner Aachen, 11.453 Straftaten pro 100.000 Einwohner Recklinghausen, 10.997 Straftaten pro 100.000 Einwohner Dortmund, 10.694 Straftaten pro 100.000 Einwohner Bonn, 10.176 Straftaten pro 100.000 Einwohner Münster, 9999 Straftaten pro 100.000 Einwohner Hagen, 9654 Straftaten pro 100.000 Einwohner Mönchengladbach, 9557 Straftaten pro 100.000 Einwohner Krefeld, 9446 Straftaten pro 100.000 Einwohner Duisburg, 9363 Straftaten pro 100.000 Einwohner Hamm, 9233 Straftaten pro 100.000 Einwohner Herne, 9099 Straftaten pro 100.000 Einwohner Wuppertal, 8941 Straftaten pro 100.000 Einwohner Gelsenkirchen, 8785 Straftaten pro 100.000 Einwohner Essen, 8503 Straftaten pro 100.000 Einwohner Bochum, 8410 Straftaten pro 100.000 Einwohner Paderborn, 8403 Straftaten pro 100.000 Einwohner Leverkusen, 8326 Straftaten pro 100.000 Einwohner Siegen, 8136 Straftaten pro 100.000 Einwohner Oberhausen, 7954 Straftaten pro 100.000 Einwohner Neuss, 7503 Straftaten pro 100.000 Einwohner Bottrop, 7380 Straftaten pro 100.000 Einwohner Bielefeld, 7263 Straftaten pro 100.000 Einwohner Solingen, 7139 Straftaten pro 100.000 Einwohner Remscheid, 7077 Straftaten pro 100.000 Einwohner Moers, 6565 Straftaten pro 100.000 Einwohner Gütersloh, 6385 Straftaten pro 100.000 Einwohner Mülheim a.d.R., 6361 Straftaten pro 100.000 Einwohner Bergisch Gladbach, 5695 Straftaten pro 100.000 Einwohner

Das Bundeskriminalamt hat nicht nur die gesamten Straftaten nach Städten aufgeschlüsselt, sondern auch einzelne Delikte gesondert betrachtet. So zeigt die Tabelle, die im Internet frei zugänglich ist, etwa Sexualdelikte, verschiedene Grade von Raub und Diebstahl und tätliche Angriffe auf Polizisten. (jos)

