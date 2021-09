Straußenbaby im Krefelder Stadtwald - Besitzer gesucht

Krefeld. Wer vermisst ein Straußenbaby? In Krefeld ist ein Findel-Strauß gefunden worden worden: 1,40 Meter groß und zwischen vier und fünf Monate alt.

Am Stadtwald in Krefeld haben zwei Passanten ein freilaufendes Straußenbaby entdeckt und eingefangen. Das Tier sei 1,40 Meter groß und zwischen vier und fünf Monaten alt, sagte der Sprecher des Tierheimes Krefeld am Samstag. Die Passanten hatten am Freitagabend die Feuerwehr kontaktiert, die nach eigenen Angaben den Krefelder Zoo anrief. Von dort sei der junge Strauß allerdings nicht entlaufen.

Eine Tierärztin des Zoos untersuchte den Laufvogel noch am Abend. Er sei in gutem gesundheitlichen Zustand, sagte der Tierheim-Sprecher. Die Nacht verbrachte das Jungtier in Obhut des Krefelder Jagdbeauftragten. Am Morgen kam der Strauß dann ins Tierheim. Dort hat sich bislang kein Besitzer gemeldet.

01.06.2021, Hessen, Schaafheim: Junge Strauße stehen bei blauem Himmel in ihrem Gehege auf der Straußenfarm "Tannenhof" in Schaafheim. Strauße sind sehr neugierig. Foto: Boris Roessler/dpa - ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++ Foto: Boris Roessler / dpa

Wahrscheinlich sei der Strauß ausgesetzt worden, mutmaßte der Sprecher. In Absprache mit dem Veterinäramt müsse nun entschieden werden, was mit dem Strauß passiert. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama