Tarifstreit Streik am Donnerstag: Über 50 Krankenhäuser in NRW betroffen

Köln. Ärzte legen die Arbeit nieder: Es werden Notdienste eingerichtet, teilweise Operationen verschoben. Welche NRW-Kliniken beim Streik dabei sind.

Und wieder ein ganztägiger Warnstreik: Dieses Mal hat der Marburger Bund dazu Mediziner aufgerufen. Am Donnerstag sollen Ärztinnen und Ärzte von kommunalen Krankenhäusern ihre Arbeit niederlegen. Nach Angaben des Landesverbands soll sich in NRW Personal aus über 50 Kliniken beteiligen.

Mit den betroffenen Häusern seien zum Teil Notdienstvereinbarungen geschlossen worden, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Mancherorts würden planbare Operationen verschoben. „Die Sicherheit von Patienten ist nicht gefährdet.“

Auf der Internetseite des Marburger Bundes heißt es dazu konkret: „Allen Kliniken bietet der Marburger Bund Notvereinbarungen an, sodass die Versorgung von Notfällen und dringlichen Operationen jederzeit gewährleistet sind.“

Warnstreik: Diese Kliniken in NRW beteiligen sich

Insgesamt sind Ärztinnen und Ärzte in sechs Bundesländern zum ganztägigen Warnstreik am Donnerstag aufgerufen. Dazu gehören: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und eben auch Nordrhein-Westfalen. Eine zentrale Kundgebung soll an diesem Tag in München stattfinden.

In der folgenden Auflistung sind alle betroffenen Kliniken in NRW zu finden:

• Alfried-Krupp-Krankenhaus Essen

• Helios Klinikum Niederberg Velbert

• Helios Klinikum Siegburg

• Kliniken der Stadt Köln

• Klinikum Leverkusen

• Klinikum Oberberg in Gummersbach und Waldbröl

• Krankenhaus Düren

• Krankenhaus Porz am Rhein

• Kreiskrankenhaus Dormagen

• LVR Klinik Bedburg-Hau

• LVR Klinik Bonn

• LVR Klinik Düren

• LVR Klinik LVR Klinik Düsseldorf

• LVR Klinik Essen

• LVR Klinik Köln

• LVR Klinik Langenfeld

• LVR Klinik Mönchengladbach

• LVR Klinik Viersen

• Rheinland Klinikum Dormagen

• Rheinland Klinikum Grevenbroich / Elisabethkrankenhaus

• Rheinland Klinikum Neuss / Lukaskrankenhaus

• Rheinland Klinikum Neuss / Rheintor Klinik

• Rhein-Maas Klinken Würselen

• Sana Kliniken Düsseldorf

• Sana Kliniken Duisburg

• Sana Kliniken Remscheid

• Städtische Kliniken Mönchengladbach

• Städtisches Klinikum Solingen

• Städtisches Krankenhaus Heinsberg

• Städtisches Krankenhaus Nettetal

• Bergmansheil Gelsenkirchen

• HDZ BAd Oeynhausen

• Klinikum Bielefeld

• Klinikum Dortmund

• Klinikum Gütersloh

• Klinikum Herford

• Klinikum Lippe (Detmold/Lemgo)

• Klinikum Lüdenscheid

• Klinikum Stadt Soest

• Klinikum Vest Paracelsus Klinikum Marl

• Klinikum Vest Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen

• Klinikum Westfalen

• Kreisklinikum Siegen

• LWL Klinik Bochum

• LWL Klinik Dortmund

• LWL Klinik Gütersloh

• LWL Klinik Hamm

• LWL Klinik Hemer

• LWL Klinik Herten

• LWL Klinik Marl-Sinsen

• LWL Klinik Marsberg

• LWL Klinik Münster

• LWL Klinik Lengerich

• LWL Klinik Paderborn

• Mühlenkreiskliniken (Johannes Wesling Klinikum Minden, Krankenhaus Rahden, Krankenhaus Lübbecke, Krankenhaus Bad Oeynhausen, Auguste-Viktoria-Klinik)

Warum ruft der Marburger Bund zum zweiten Mal zum Warnstreik auf?

Hintergrund ist der Tarifkonflikt mit den kommunalen Arbeitgebern. Mit dem nun zweiten Warnstreik will der Marburger Bund den Druck vor der nächsten Verhandlungsrunde am 3. und 4. April in Berlin erhöhen.

„Nachdem die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) auch in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Kliniken keinerlei ernsthaftes Verhandlungsinteresse gezeigt hat und kein Angebot vorgelegt hat, ist es nötig, Druck auf die Arbeitgeberseite auszuüben“, unterstreicht der Vorsitzende des MB-Landesverbandes, Dr. med. Hans-Albert Gehle.

Das fordert der Marburger Bund und das sagen die Arbeitgeberverbände

Der Marburger Bund fordert für die bundesweit rund 55.000 Ärzte an kommunalen Kliniken rückwirkend einen Inflationsausgleich sowie eine lineare Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent. Zuletzt wurden die Gehälter von Ärztinnen und Ärzten laut Angaben des Marburger Bundes im Oktober 2021 erhöht.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) lehnt dies als überzogen ab. Eine Erhöhung von insgesamt fast 12 Prozent sei für die Kliniken nicht leistbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama