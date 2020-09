Streit eskaliert: Mann haut Kontrahenten Flasche auf Kopf

Düsseldorf. Streit zwischen zwei Männern in der Düsseldorfer Altstadt eskaliert. Ein 28-Jähriger wird schwer verletzt, ein Tatverdächtiger ist festgenommen.

Bei einer Prügelei in der Düsseldorfer Altstadt wurde ein Mann schwer verletzt. Er liegt derzeit im Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Dennoch wertet die Staatsanwaltschaft die Tat aufgrund der Schwere der Verletzungen des Opfers als versuchten Totschlag. Der festgenommene Tatverdächtige wird am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.

Warum die beiden 28-jährigen Männer am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr im Bereich Mühlenstraße / Mertensgasse in Streit geraten sind, ist noch unklar. Im Verlauf der Auseinandersetzung haben sich die beiden laut Bericht von Polizei und Staatsanwaltschaft zuerst gegenseitig mit Faustschlägen traktierten. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige nach einer Flasche gegriffen und mit dieser auf den Kopf seines Kontrahenten eingeschlagen und ihn dabei schwer verletzt haben. Erst als das Wort „Polizei“ fiel, ließen die beiden voneinander ab. Der Tatverdächtige ergriff die Flucht, konnte aber durch die alarmierten Beamten in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. (red)