Sturm fegt über NRW hinweg - viele Schäden und Verletzte

Essen. Ein Sturm hat in Teilen von Nordrhein-Westfalen am Samstag viele Schäden hinterlassen. Bäume sind umgestürzt und Dächer wurden abgedeckt.

Teile eines Supermarkt-Daches in Bielefeld sind am Samstag durch heftigen Sturm abgedeckt worden, zwei Menschen erlitten Verletzungen. Beschädigt wurden mehrere hundert Quadratmeter am Dach, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstagabend sagte. Das Unwetter mit heftigen Sturmböen sorgte auch in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens für Feuerwehreinsätze. So musste in Oberhausen nach Feuerwehrangaben die Bahnstrecke zwischen Oberhausen und Wesel drei Stunden lang gesperrt werden, weil ein Baum auf die Oberleitung zu stürzen drohte.

Der Supermarkt in Mönchengladbach musste nach dem Sturmschaden geräumt werden und blieb für den Abend geschlossen. Nach Polizeiangaben wurden auf dem Parkplatz 30 bis 50 Autos durch herumfliegende Trümmerteile der Dachkonstruktion - Dachpappe, Holzlatten, Balken - leicht beschädigt. Die Verletzten - ein Ehepaar - kamen ins Krankenhaus.

Flachdach von Firmengebäude in Ratingen beschädigt

In Ratingen riss der Wind an einem Firmengebäude einen Teil eines Flachdachs los. In Krefeld arbeitete die Feuerwehr nach eigenen Angaben innerhalb von zwei Stunden 25 Einsätze ab, etwa wegen eines umgestürzten Baugerüsts.

In Mönchengladbach wurde die Feuerwehr innerhalb kurzer Zeit zu fast 50 Einsätzen gerufen. Im Ortsteil Heyden musste ein Restaurant schließen, weil eine etwa 25 Meter hohe Linde in einem Nachbargarten gebrochen und in die Astgabel eines Kirschbaumes gestürzt war. Es bestand die Gefahr, dass der Baum auf den Anbau und die Küche des Restaurants stürzen könnte. „Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude geschlossen“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

In Duisburg sorgte die schwere Gewitterfront mit starken Sturmböen ebenfalls für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr. Unter anderem ist in Neumühl ein Baum auf ein Haus gestürzt. Der Baum musste mit einem Kran gesichert werden und wird von den Einsatzkräften vorsichtig abgetragen. Rundum um den Biegerpark in Wanheim- Angerhausen versperren mehrere Bäume die Cramer-Klett-Straße/EckeBuzstraße. Im Bierpark drohen mehrere Bäume umzufallen. Der Park wird deshalb aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt.

Höhenretter sicherten in Essen eine lose Außenjalousie

Die Feuerwehr in Essen musste lose Äste und Dachziegel sowie umgestürzte Bäume beseitigen. In der City kamen Höhenretter zum Einsatz: Sie mussten an einem Bankgebäude eine lose Außenjalousie im neunten Obergeschoss sichern.

In Dinslaken meldete die Feuerwehr umgestürzte Bäume, die Straßen blockierten, Zudem mussten lose Dachziegel und Bleche von Dächern beseitigt werden. In zwei Fällen wurden abgerissene Niederspannungsfreileitungen gesichert. (dpa/red)