Berlin. Es ist keine Wohnung, sondern laut Objektbeschreibung ein „kleines Château in der Großstadt“. Wie viel sie kostet und wo sie liegt.

Haben Sie 17,9 Millionen Euro übrig? Falls ja, könnten Sie die teuerste Wohnung in Deutschland erwerben. Sie liegt in Berlin-Mitte, direkt am Roten Rathaus.

Das Penthouse in der sechsten Etage hat neun Zimmer, eine Wohnfläche von rund 578 Quadratmetern sowie eine Nutzfläche von ca. 822 Quadratmetern. Drei Badezimmer gehören ebenso dazu wie zwei Tiefgaragen-Stellplätze. Die Wohnung ist auf dem Portal „ImmoScout24“ zu finden und kostet eben knapp 18 Millionen Euro. Sie ist damit die teuerste Wohnung, die 2022 in Deutschland bundesweit angeboten wurde.

Blick ins luxuriöse Speisezimmer. Die Wohnung wird bei Immoscout inseriert. Foto: Immoscout/Screenshot

Teuerste Wohnung hat „Palais-Atmosphäre“ und offenen Kamin

In der Objekt-Beschreibung heißt es: „Großzügige Wohnungen gibt es viele – Der Kronprinz wird Ihre Erwartung mit Sicherheit noch übertreffen. An den Decken und Wänden verströmen beispielsweise Stuckelemente und maßgefertigte Natursteinflächen Palais-Atmosphäre, die Fußböden sind mit edlen Hölzern ausgestattet und ein offener Kamin lädt zu stimmungsvollen Abenden ein. (...) Bodentiefe Fensterfronten lassen das Licht hereinfluten und schenken fantastische Ausblicke über die Hauptstadt.“ Kurzum: Das sei nicht nur eine Wohnung, sondern „ein kleines Château in der Großstadt“.

Lesen Sie auch: Trennung bei gemeinsamer Wohnung – So sollten Sie vorgehen

Auf Platz zwei folgt eine Wohnung, die in Nordenham bei Bremerhaven liegt: drei Zimmer, rund 100 Quadratmeter, aber 12,3 Millionen Euro Kaufpreis. Auf Rang drei findet sich ein Apartment in Berlin-Prenzlauer Berg. Der Preis für sieben Zimmer und 559 Quadratmeter Wohnfläche: 11,5 Millionen Euro.

Auch interessant: Bausparen – Warum es sich trotz Zinswende selten lohnt

Die teuersten Wohnungen liegen in Berlin und München

Bei „ImmoScout24“ kommen bei den Top 10 der teuersten Wohnungen vier aus Berlin und vier aus München und Umgebung.

Spitzenreiter beim Portal „Immowelt“ ist ebenfalls eine Wohnung in Berlin. Für 8,9 Millionen Euro konnten interessierte Käufer eine Altbauwohnung mit Dachterasse in Berlin-Charlottenburg erstehen. Sie verfügt über acht Zimmer und eine Wohnfläche von 437 Quadratmetern. (dw)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama