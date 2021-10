Therme und Sauna: Zehn Wellness-Oasen im Ruhrgebiet

Als Auszeit am Wochenende oder nach einem stressigen Arbeitstag: Im Ruhrgebiet gibt es viele verschiedene Thermen oder Saunen zum Entspannen. Wir stellen zehn Wellness-Oasen in der Region vor. (Symbolbild)

Essen. Viele Thermen und Saunen laden im Ruhrgebiet zum Entspannen ein. Wir stellen zehn Wellness-Oasen in der Region vor, samt Corona-Regeln.

Der Besuch in einer Therme oder Sauna tut an kalten Herbst- und Wintertagen besonders gut. Aber wo kann man am besten im Solebad oder Whirlpool entspannen? Welche besonderen Saunen gibt es in der Region? Wir stellen zehn Wellness-Oasen im Ruhrgebiet und in der Umgebung vor, inklusive Corona-Regeln.

Denn aktuell gilt in NRW für den Besuch einer Therme oder einer Sauna die 3G-Regel. Wellness-Fans müssen also geimpft, genesen oder getestet sein – und sollten ihre Maske nicht vergessen. Denn obwohl in den Schwimmbädern und Saunen selbst keine Maske getragen werden muss, gilt an einigen Stellen in der Therme noch die Maskenpflicht.

Medi Therme in Bochum

In- und Outdoorpools, Tauchbecken, Whirlpools und Kneipbecken: die Medi Therme in Bochum bietet eine große Auswahl an Aqua-Bereichen. Außerdem verfügt die Therme über 16 Saunen, darunter verschiedene Dampfbäder, ein Vitarium sowie ein orientalisches und ein spanisches Dampfbad. Wer es etwas weniger heiß mag, kann sich außerdem in der Infrarot-Sauna entspannen.

Eintritt: ab 28 Euro für 4 Stunden, Tageskarte ab 33 Euro

Hamam Sahara in Dortmund

Im Sahara Hamam in Dortmund können Besucher und Besucherinnen nicht nur klassisch in der Sauna, im Whirlpool oder im Salzraum entspannen, sondern auch die Besonderheiten eines traditionellen türkischen Bades kennenlernen – und sich auf einem großen Marmorstein mit Schaum massieren lassen.

Eintritt: ab 23,90 Euro

Solebad Wischlingen in Dortmund

Im Dortmunder Revierpark liegt das Solebad Wischlingen, dessen Saunalandschaft elf verschiedene Saunen umfasst. Im Saunagarten können sich Besucherinnen und Besucher außerdem in einer Salzgrotte entspannen. Neben dem namensgebenden Solebecken verfügt die Therme außerdem über ein Wellenbecken mit Lagune.

Eintritt: ab 14 Euro für vier Stunden

Die Niederrhein-Therme in Duisburg ist ein beliebtes Ziel in NRW für Wellness-Fans. Ein Highlight: Die Salzgrotte. Foto: Fabian Strauch/ FUNKE FotoServices

Niederrhein-Therme in Duisburg

Mitten im Duisburger Revierpark Mattlerbusch liegt die Niederrhein-Therme. Wellness-Fans haben die Auswahl zwischen 14 verschiedenen Saunen, einem Dampfbad und einem Whirlpool. Im Innenbereich samt Palmengarten können Besucherinnen und Besucher außerdem in einem 32 Grad heißen Solebecken schwimmen. Zur anschließenden Abkühlung steht ein Tauchbecken im Saunagarten bereit. Kinder können sich im separaten Schwimmbad auf 530 Quadratmeter austoben.

Eintritt: ab 14 Euro für zwei Stunden, Tageskarte ab 20 Euro

Grugapark Therme in Essen

Der Essener Grugapark ist ein beliebtes Ausflugsziel – auch bei Wellness-Fans. Die Grugapark Therme verfügt über ein 32 Grad heißes Solebecken. Außerdem haben Besucherinnen und Besucher des Spa-Bereichs die Wahl zwischen einigen Saunen, zum Beispiel der Rosenquarz- oder der Salzsauna. Zur Abkühlung bietet sich ein Spaziergang im japanischen Garten an.

Eintritt: ab 20 Euro für zwei Stunden, Tageskarte ab 24 Euro

Gesundheitspark Nienhausen in Gelsenkirchen

In der Saunaanlage in Gelsenkirchen-Nienhausen können Hitzeliebhaber und -liebhaberinnen in insgesamt neun verschiedenen Saunen schwitzen, bei wechselnden Aufgüssen mit ätherischen Ölen und Temperaturen von 55 bis100 Grad. Nach dem Saunagang kann im Kaminzimmer, im Salinarium oder im Palmengarten entspannt werden.

Eintritt: ab 15 Euro für zwei Stunden, Tageskarte ab 19 Euro

In der Grugapark Therme in Essen laden verschiedene Saunen zum Entspannen ein. Die Therme ist eine von vielen im Ruhrgebiet. Wir stellen zehn Wellness-Oasen in der Region vor. Foto: André Hirtz/ FUNKE Foto Services

Nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch in der Umgebung gibt es viele unterschiedliche Saunen und Thermen, die zum Abschalten einladen. Wir stellen vier von ihnen vor:

Freizeitbad Nass in Arnsberg

Der Deutsche Saunabund hat den Saunabereich im Freizeitbad Nass mit fünf Sternen ausgezeichnet. Wellness-Fans können zum Beispiel in der See-Sauna, der Wald-Sauna oder Klang-Sauna schwitzen, bei Temperaturen von bis zu 110 Grad. Im angrenzenden Schwimmbad stehen ein 320 Quadratmeter großes Becken mit Strömungskanal und eine 80-Meter-Rutsche zur Verfügung.

Eintritt: ab 20 Euro für vier Stunden, Tageskarte für 22 Euro

Mediterana in Bergisch Gladbach

Das Konzept des Mediterana in Bergisch Gladbach baut nach eigenen Angaben auf fünf Säulen auf: Sauna, Anwendung, Therme, Gastronomie und Sport. Im Spa-Bereich stehen Besuchern und Besucherinnen 15 verschiedene Saunen, zwei Dampfbäder und zwölf Ruheräume zur Verfügung. Gegen Aufpreis kann außerdem unter anderem das Quarz-Liegebad oder das türkische Hamam besucht werden.

Eintritt: ab 25 Euro für 4 Stunden

In der Münster-Therme in Düsseldorf können Wellness-Fans im historischen Ambiente saunieren und schwimmen. Der Überblick über Thermen und Saunen im Ruhrgebiet und in der Region. Foto: Bädergesellschaft Düsseldorf

Münster-Therme in Düsseldorf

Die Münster-Therme in Düsseldorf wurde 1902 eröffnet, heute bietet sie Besuchern und Besucherinnen ein Wellness-Erlebnis in historischer Atmosphäre. Während beispielsweise die Holzkabinen noch im Original erhalten sind, wurde der Spa-Bereich umfassend modernisiert. Zur Verfügung stehen zum Beispiel zwei Saunen, ein Dampfbad, ein 32 Grad warmes Solebecken und eine Salzgrotte.

Eintritt: 14,70 Euro für die Tageskarte

Vabali Spa in Düsseldorf

Direkt am Düsseldorfer Elbsee liegt das Vabali Spa. Besucherinnen und Besucher können hier zwischen zehn verschiedenen Saunen wählen, darunter zum Beispiel die Seesaune direkt am Ufer, die Biosauna oder die Gartensauna. Zum Abkühlen können Wellness-Fans entweder in den 60 Quadratmeter großen Innen- oder in den 180 Quadratmeter großen Außenpool springen.

Eintritt: ab 22,50 Euro für zwei Stunden, Tageskarte ab 39,50 Euro

