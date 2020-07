Berlin. Was plant Thomas Gottschalk? Mit einem ominösen Tweet sorgt der Entertainer für Rätsel im Netz. Heiratet er seine neue Freundin?

Nach fast drei Monaten Twitter-Abstinenz meldet sich Entertainer Thomas Gottschalk mit einem rätselhaften Tweet zurück. Am Montagmittag postete er das Datum „20.07.2020“ und ein rotes Herz. Nun rätselt die Fangemeinde: Was geschieht an diesem Tag?

Heiratet er seine Freundin Karina Mroß? Zieht er um? Gibt er sein TV-Comeback? – die Ideen sind vielfältig, doch niemand scheint eine wirklich heiße Spur zu haben. Am 12. April hatte sich Gottschalk zuletzt bei Twitter gemeldet. Damals kündigte der Entertainer an, eine „Sommerpause“ einzulegen, um ein Buch zu schreiben.

Thomas Gottschalk plant Zukunft mit neuer Freundin in den USA

In einem Interview mit der Zeitschrift „Bunte“ sprach Gottschalk anlässlich seines 70. Geburtstages erst kürzlich über die Trennung von seiner Ex-Frau Thea und erzählte auch, dass er die Zukunft mit seiner neuen Freundin in den USA plant. Ob der neue Tweet damit allerdings etwas zu tun hat, bleibt abzuwarten. Bisher lässt Thommy seine Fans weiter rätseln. Fortsetzung folgt.