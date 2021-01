Polizisten hüten Lamm - Schäfer macht sie zu Paten

So schnell kann's gehen: Weil zwei Beamte der Polizei Sankt Augustin ein Lamm mit auf die Wache nahmen und sich dort um das Tier kümmerten, machte sie der dankbare Schäfer kurzerhand zu Paten.

Sankt Augustin. Beamten der Polizei Sankt Augustin haben ein einsames Lamm gefunden. Der Schäfer war bei der Abholung so dankbar, dass er sie zu Paten ernannte.

Die Polizei, dein Freund und Schäfer: Eine Beamtin und ein Beamter haben in Sankt Augustin bei Bonn ein einsames Lamm eingesammelt. Als der Schäfer das gerade geborene Tier auf der Wache abholte, machte er die Ordnungshüter aus Dankbarkeit kurzerhand zu Paten. Sie tauften das Lamm „Konrad“.

+++ Nachrichten direkt ins Postfach: Hier können Sie sich für unsere kostenlosen Newsletter anmelden!+++

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, war das mutterlose Tier am Vorabend von der Streifenwagenbesatzung aufgelesen und in die Wache gebracht worden.

Lamm und seine Mutter sind wieder vereint

Nach kurzer „Fahndung“ sei klar gewesen: Die Schafherde war auf eine neue Weide getrieben worden und das Lamm blieb unbemerkt zurück. „Schnell holte der Schäfer das Lämmchen von der Wache ab und brachte es zu seiner bereits suchenden Mama“, so die Polizei. (dpa)