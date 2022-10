„Tierquälerei“: Westfleisch erhält „Preis der Herzlosigkeit“

Münster. Die Schlachterei Westfleisch erhält vom Deutschen Tierschutzbüro den „Preis der Herzlosigkeit 2022“. Was Tierschützer dem Unternehmen vorwerfen.

Der Verein „Deutsches Tierschutzbüro“ verleiht seinen Negativpreis in diesem Jahr an das Schlachtunternehmen Westfleisch. Der Konzern erhalte am Dienstag in Münster den „Preis der Herzlosigkeit 2022“, weil er bei Tierquälerei nicht genügend durchgreife, erklärte der Verein am Montag in Sankt Augustin.

Stattdessen werde den Menschen auf der Webseite von Westfleisch „eine heile Welt vom ‘Bauern von nebenan’ suggeriert“. Die bei Westfleisch geschlachteten Schweine stammen den Tierschützern zufolge überwiegend aus Massentierhaltung. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Münster arbeite nach eigenen Angaben mit über 3.000 landwirtschaftlichen Betrieben zusammen.

Staatsanwaltschaft NRW ermittelt wegen schweren Tierschutz-Verstößen

Vor wenigen Wochen hatte das Tierschutzbüro Foto- und Videoaufnahmen aus sieben Schweinemastanlagen veröffentlicht, bei denen es sich um Zulieferer des Fleischkonzerns handeln soll. Seitdem ermitteln Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wegen schwerer Tierschutz-Verstöße.

Gegen das Unternehmen Westfleisch wird wegen schwerer Tierschutz-Verstöße ermittelt. (Archivbild)

Die sieben dokumentierten Zulieferbetriebe seien anhand von „Hofporträts“ auf der Westfleisch-Webseite zufällig ausgewählt worden, erklärte das Tierschutzbüro. In allen Fällen seien kranke, verletzte und tote Schweine vorgefunden worden. Der Verein spricht von „katastrophalen Zuständen“ und „Gesetzesbrüchen“ bei dem Konzern, der zu den größten fleischverarbeitenden Betrieben in Deutschland gehört.

Mehrere Betriebe sowohl in NRW und Niedersachsen betroffen

Betroffen waren nach Angaben des Vereins Betriebe in den nordrhein-westfälischen Landkreisen Lippe, Höxter, Paderborn, Warendorf, Steinfurt und Borken sowie im niedersächsischen Hessisch-Oldendorf. Nach Bekanntwerden der Bilder habe Westfleisch die Hofporträts von der Homepage genommen und angekündigt, stärker zu kontrollieren, berichtete die Initiative.

Nach eigener Darstellung kontrolliere das Unternehmen aber ohnehin schon alle Bereiche, Tierschutz stehe „im Fokus“ und man habe ein Tierschutzmanagement. Dennoch sei die Zusammenarbeit mit den betroffenen Betrieben nicht beendet worden, kritisieren die Tierschützer. Diese „Scheinheiligkeit“ sei mit ein Grund gewesen, den Konzern mit dem Negativpreis zu rügen, erklärte das Tierschutzbüro.

Mitarbeiter des Tierschutzbüros wollen versuchen, am Dienstag vor der Westfleisch-Zentrale in Münster den Preis an das Unternehmen zu übergeben. Westfleisch hat laut Geschäftsbericht im Jahr 2021 rund 7,3 Millionen Schweine geschlachtet und einen Umsatz von rund 2,57 Milliarden Euro gemacht. (dpa/red)

