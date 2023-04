Tödliche Attacke auf Lehrerin: Verdächtiger (17) tot in JVA

Archivbild. Am Berufskolleg Tecklenburger Land soll der 17-Jährige seine Lehrerin getötet haben. Am Mittwoch fanden Justizvollzugsbedienstete ihn tot in seinem Haftraum in der JVA Herford.

Ibbenbüren/Herford. Nach der tödlichen Attacken auf eine Lehrerin im Januar ist der mutmaßliche Täter tot aufgefunden worden. Er war in einer JVA in U-Haft.

Ein 17-Jähriger Untersuchungs-Häftling ist am Mittwoch in der JVA Herford tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Das teilte die Justizvollzugsanstalt mit. Der 17-Jährige war im Januar diesen Jahres in U-Haft gekommen, weil er im Verdacht stand, eine 55-jährige Lehrerin an einer Schule in Ibbenbüren getötet zu haben.

Der Fall hatte bundesweit für Wirbel gesorgt. Der 17-Jährige soll am 10. Januar diesen Jahres in einem Berufskolleg in Ibbenbüren in einem Klassenraum seine Deutschlehrerin mit einem Messer erstochen haben. Anschließend habe er selbst den Notruf gewählt und sich von der Polizei festnehmen lassen.

17-Jähriger war in Einzelhaftraum untergebracht

Noch am selben Tag hatte ein Haftrichter Untersuchungshaft angewiesen. Der 17-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt Herford gebracht, einem Jugendgefängnis. Er war dort in einem Einzelhaftraum untergebracht, teilte die JVA am Mittwoch mit.

Justizvollzugsbedienstete hätten den 17-Jährigen am Morgen leblos in seiner Zelle aufgefunden, berichtete die JVA. „Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.“

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, teilte die JVA mit. Unterdessen liefen am Mittwoch die Ermittlungen der Kriminalpolizei in der JVA. Weitere Details teilten JVA und Staatsanwaltschaft auf Anfrage nicht mit.

>> Info: Die JVA Herford ist eine von vier Justizvollzugsanstalten des geschlossenen Jugendvollzuges in NRW. Die JVA ist nach Angaben einer Sprecherin derzeit nicht voll ausgelastet. Von den 350 Haftplätzen für Strafgefangene und Untersuchungshäftlinge im Alter von 14 bis 24 Jahren seinen derzeit 220 belegt. Laut dem Jugendstrafrecht sei es üblich, sagte die Sprecherin, dass Insassen in Einzelräumen untergebracht sind.

Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

(dae)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama