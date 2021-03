Tödlicher Streit bei Tönnies: Haftbefehl wegen Totschlags

Rheda-Wiedenbrück. Nachdem beim Fleischfabrikanten Tönnies ein Mann nach einer Attacke gestorben ist, hat die Polizei Haftbefehl gegen einen Arbeiter erlassen.

Nach dem tödlichen Streit in Deutschlands größtem Schlachtbetrieb im westfälischen Rheda-Wiedenbrück ist gegen einen 35 Jahre alten Arbeiter Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Zudem habe die Obduktion des Opfers in der Rechtsmedizin in Münster den Verdacht bestätigt, wonach der 34-Jährige durch einen Stich in die Brust umgebracht wurde. Die Tat hatte sich am Freitagmorgen im Zerlegebereich des Betriebs ereignet. Die Polizei hatte eine Mordkommission namens „Schleife“ gebildet.

Nach tödlichem Streit bei Tönnies: Verdächtiger schweigt

Der Verdächtige schweige bislang zu der Tat und lasse sich von einem Anwalt vertreten. Er sei ins Gefängnis in Bielefeld-Brackwede in die Untersuchungshaft gebracht worden. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft verletzte gegen 7 Uhr ein 35-Jähriger seinen Kollegen (34) mit einem "scharfen Gegenstand". Der Jüngere starb im Krankenhaus.

Laut Tönnies-Firmensprecher André Vielstädte sei der Mitarbeiter „trotz sofortiger Ersthilfemaßnahmen im Krankenhaus verstorben“. Seinen Angaben nach sei der Angriff mit einem Messer erfolgt. Der Vorfall habe sich in einem Bereich der Zerlegung ereignet. Die Produktion musste in einem Teil des Betriebs über Stunden für die Spurensicherung der Kriminalpolizei unterbrochen werden.

Unternehmen Tönnies richtet Hotline für Mitarbeiter ein

Vielstädte sagte Polizei und Staatsanwaltschaft „vollste Unterstützung“ bei den Ermittlungen zu. Betriebsrat Mustafa Kuyucu zeigte sich laut Mitteilung schockiert: „Wir sind traurig und fassungslos über die Tat. Unser Mitgefühl und Anteilnahme gilt der Familie, den Freunden und den Kollegen unseres Mitarbeiters. Wir sichern den Angehörigen, Kollegen und Freunden des Getöteten alle nötige Hilfe zu.“

Notfallseelsorger hatten sich danach um die Augenzeugen gekümmert. Wegen der Spurensicherung ruhte die Produktion für mehrere Stunden. Sowohl der Verdächtige, als auch das Opfer hätten die rumänische Nationalität. (mit dpa)