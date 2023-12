78-Jähriger rast vor Baum: Drei Menschen sterben bei Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Dienstagabend in Reichshof im Oberbergischen Kreis drei Menschen gestorben (Symbolbild).

Reichshof Bei einem schweren Unfall in Reichshof sind am Dienstag drei Menschen gestorben. Ein 78-Jähriger kam von der Straße ab und raste vor einen Baum.

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Oberbergischen Kreis sind am Dienstagabend drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Opel mit drei Insassen sei bei Reichshof in einre Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am späten Dienstagabend mit.

Ein 78-Jähriger sei gegen 19.15 Uhr auf der L148 gemeinsam mit seiner 84-jährigen Ehefrau sowie einer 54-Jährigen – alle aus Reichshof – unterwegs gewesen, schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Aus noch ungeklärter Ursache sei der Wagen von der Straße abgekommen und mit großer Wucht gegen einen Baum geprallt.

Tödlicher Verkehrsunfall in Reichshof: Trio stirbt noch am Unfallort

Für das Trio kam trotz Ersthelfern und einem Großaufgebot an Rettungskräften jede Hilfe zu spät. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte Spuren, die L148 blieb noch bis in die Nacht gesperrt. (red/dpa)

Lesen Sie auch: Betrug und Geldwäsche: Großrazzia in NRW - Mann festgenommen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama