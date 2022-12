Prozess Totes Baby Rabea in Mülltonne: Neun Jahre Haft für Mutter

Mönchengladbach. Im Prozess um den Tod des Säuglings Rabea in Mönchengladbach wurde die Mutter zu neuen Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt.

Im Prozess um den Tod des Säuglings Rabea hat das Landgericht Mönchengladbach die Mutter zu neun Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Außerdem ordneten die Richter am Donnerstag die Unterbringung der Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik an. Ein Sachverständiger hatte bei der Frau eine schwere Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Die Staatsanwaltschaft hatte für die Angeklagte eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert.

Die 24-jährige Polin hatte im Prozess gestanden, ihr Baby nach der heimlichen Geburt getötet zu haben. Eine Flaschensammlerin hatte die kleine Leiche in einer Einkaufstasche in einem öffentlichen Mülleimer entdeckt. Ein DNA-Reihentest im Umfeld des Fundortes brachte die Ermittler schließlich auf die Spur der Angeklagten.

Staatsanwalt hatte lebenslange Haft gefordert

Der Staatsanwalt hat wegen Mordes aus niederen Beweggründen eine lebenslange Haft für die Angeklagte gefordert. Er meinte, die junge Polin habe das Baby planvoll getötet und die Leiche dann in einem Mülleimer am Rand eines Parks in Mönchengladbach entsorgt. Mit der Tötung habe sie aus egoistischen Gründen die Geburt des Kindes verheimlichen wollen. (dpa)

