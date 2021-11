Videografik: So wirken Impfungen

Videografik: So wirken Impfungen

Indien. Nicht nur Biontech und Co. schützen wirksam gegen das Coronavirus. Ein neuer Totimpfstoff aus Indien liefert eindrucksvolle Ergebnisse.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie machen neue Forschungsergebnisse Hoffnung. Wissenschaftler aus Indien haben erste Ergebnisse einer klinischen Studie mit dem Totimpfstoff BBV152 veröffentlicht.

Das Vakzin des indischen Herstellers Bharat Biotech besteht aus einem vollständigen, aber inaktiven Sars-CoV-2-Virus und Adjuvans. Dabei handelt es sich um einen Hilfsstoff, der die antigene Wirkung des Impfstoffs verstärken soll. Entsprechend positiv fiel auch die Zwischenanalyse aus.

Totimpfstoff aus Indien: Studienergebnisse vielversprechend

Die Phase-3-Studie wurde bisher in 25 indischen Kliniken durchgeführt, berichtet das Deutsche Gesundheitsportal (DGP). Insgesamt 26.000Studienteilnehmer waren involviert und wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Rund die Hälfte der Probanden erhielt den Totimpfstoff, die andere Hälfte das Placebo.

Das Ergebnis: Laut DGP lagen bei 130 Fällen symptomatische Virusinfektionen vor. In der geimpften Testgruppe infizierten sich lediglich 0,3 Prozent mit dem Virus. In der Placebo-Gruppe erkrankten 1,2 Prozent an einer Corona-Virusinfeltion. Entsprechend wurde eine Impfschutz von 77,8 Prozent ermittelt.

In Bezug auf die Delta-Variante wurde eine Impfstoffwirksamkeit von 65,2 Prozent ermittelt. Die Corona-Mutante wurde bei 50 infizierten Teilnehmern nachgewiesen. Dabei handelte es sich um 13 geimpfte Teilnehmer und 37 aus der Placebo-Gruppe. Eine abschließende Bewertung der Wirksamkeit des Totimpfstoffs ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Corona: Nebenwirkungen nach Impfung mit Totimpfstoff

Wie DGP berichtet, kam es im Rahmen der Studie lediglich zu den üblichen Impfreaktionen.

Dazu zählten

Schmerzen rund um die Injektionsstelle,

Kopfschmerzen,

Fieber und Erschöpfung.

Zu schweren allergischen Reaktionen oder gar Todesfällen sei es nicht gekommen. Lesen Sie auch: Valneva, Novavax: Diese neuen Totimpfstoffe kommen wohl bald

Erwachsene und Kinder in allen Altersgruppen und mit Risikoerkrankungen vertrugen den Impfstoff gut, so das erste Fazit der Zwischenanalyse der Phase-3-Studie. (day)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama