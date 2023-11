In Wuppertal-Oberbarmen ist am Sonntag ein Bahnmitarbeiter eine Treppe heruntergestürzt. Die Polizei vermutet einen Tritt - und sucht Zeugen. (Symbolbild)

Wuppertal In Wuppertal-Oberbarmen ist am Sonntag ein Bahnmitarbeiter eine Treppe heruntergestürzt. Die Polizei vermutet einen Tritt - und sucht Zeugen.

Mutmaßlich nach einem Tritt ist ein 49-Jähriger an einem Wuppertaler Bahnhof eine Treppe heruntergestürzt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag verließ der Bahnmitarbeiter einen Zug am Bahnhof Oberbarmen und ging anschließend die Treppe vom Gleis hinunter. Dabei habe er einen Tritt in den Rücken verspürt und sei daraufhin gestürzt.

Er kam ins Krankenhaus. Einen Tatverdächtigen beschreiben die Ermittler als dunkel gekleideten Mann mittleren Alters. Sie suchen nun nach möglichen Zeugen des Vorfalls am frühen Sonntagmorgen. (dpa)

