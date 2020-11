Durch den Hurrikan "Eta" sind in Zentralamerika mehrere Menschen ums Leben gekommen. In Nicaragua und Honduras richtete der Wirbelsturm schwere Schäden an.

Tegucigalpa. Nach Nicaragua hat Tropensturm „Eta“ auch in Honduras schwere Schäden angerichtet. Und der Ex-Hurrikan bleibt noch tagelang gefährlich.

Nachdem er bereits über Nicaragua wütete, ist „Eta“ über das Nachbarland Honduras hinweggezogen. Auch dort forderte der Tropensturm Todesopfer gefordert und richtete schwere Schäden an. Wie die Behörden mitteilten, kamen in Honduras zwei Menschen ums Leben, die Zahl der Todesopfer stieg damit insgesamt auf fünf.

„Eta“ löste in Honduras mehrere Erdrutsche aus, Straßen wurden verschüttet und mindestens fünf Brücken zerstört. Schlammmassen machten die Autobahn zwischen der Hauptstadt Tegucigalpa und der zweitgrößten Stadt San Pedro Sula unpassierbar. Am Donnerstag sollte „Eta“ weiter landeinwärts ziehen.

„Eta“ traf als Hurrikan in Nicaragua auf Land

Als Hurrikan der zweitstärksten Kategorie vier mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde war „Eta“ am Dienstag (Ortszeit) in Nicaragua auf Land getroffen. Dort entwurzelte der Sturm Bäume, deckte Dächer ab und ließ Flüsse über die Ufer treten. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben. Das US-Hurrikanwarnzentrum (NHC) stufte „Eta“ dann zum Tropensturm herab.

Dennoch könne „Eta“ weiter „lebensgefährliche Sturzfluten“ in Teilen Zentralamerikas verursachen. Die Katastrophenschutzbehörde in Honduras teilte mit, 3000 Menschen in bedrohten Gebieten seien in Sicherheit gebracht worden. Anwohner von Flüssen waren aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und Schutz zu suchen.

Das Wasser steht diesem Mann in der honduranischen Stadt El Progreso bis zum Hals – und Tropensturm „Eta“ wütet weiter über Mittelamerika. Foto: ORLANDO SIERRA / AFP

Auch Guatemala bereitet sich Tropensturm „Eta“ vor

In der Stadt El Progreso mussten wegen Überschwemmungen rund 700 Insassen eines Gefängnisses verlegt werden. Im benachbarten La Lima flohen hunderte Menschen aus ihren Häusern und bauten sich entlang einer Schnellstraße behelfsmäßige Unterkünfte aus Wellblech und Plastikplanen.

Guatemala gab für seine an Honduras grenzenden Regionen Flutwarnungen heraus. Staatschef Alejandro Giammattei sagte in einer Fernsehansprache, mindestens zwei Flüsse im Land drohten wegen des Sturms über ihre Ufer zu treten. In El Salvador erklärte Staatschef Nayib Bukele, mehr als 100.000 Kräfte von Hilfsorganisationen, Polizei und Armee stünden bereit, um während und nach dem Sturm Hilfe zu leisten.

„Eta“ weckt böse Erinnerungen an Hurrikan „Mitch“

Meteorologen fürchten, dass „Eta“ sogar mehr Regen bringen könnte als der verheerende Hurrikan „Mitch“, der 1998 in Mittelamerika mindestens 9000 Menschen das Leben kostete; weitere 9000 Menschen gelten seither als vermisst. Die genaue Zahl der Toten ist noch immer unbekannt. In den armen Ländern der Region mit der meist schlecht ausgebauten Infrastruktur haben Naturkatastrophen oft fatale Folgen.

„Eta“ ist der 28. Tropensturm im Atlantik in dieser Saison – so viele gab es bislang nur im Jahr 2005. „Eta“ dürfte laut US-Hurrikanzentrum weiter über Honduras und dann erneut auf die Karibik hinausziehen. Am Wochenende könnte er dann auf Kuba und den Süden des US-Bundesstaats Florida treffen. Die Hurrikan-Saison in der Karibik dauert bis 30. November. (afp/dpa/küp)