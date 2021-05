Türkei-Reisende hatte fast 14.000 Zigaretten im Gepäck

Düsseldorf. Der Zoll am Flughafen Düsseldorf hat bei einer Flugreisenden aus der Türkei 69 Stangen Zigaretten entdeckt. Es seien Gastgeschenke, sagte sie.

Wenn Frauen reisen, ist meist jeder Koffer zu klein - für Bekleidung. Eine Flugreisende aus der Türkei hat jetzt dem Zoll am Flughafen Düsseldorf gezeigt, dass das ein Klischee ist. Frauen können sich auch einschränken. Allerdings war ihr Gepäck dennoch randvoll - mit Zigaretten.

69 Stangen Zigaretten entdeckte der Zoll bei der Einreisekontrolle am Flughafen Düsseldorf, als die Beamten eine 33-Jährige Flugreisende aus der Türkei aufforderten, ihr Handgepäck und ihren Reisekoffer zu öffnen.

Zigaretten waren „Gastgeschenke“ für den Ehemann

Nur „einige wenige persönliche Reiseutensilien“ hatte die Frau aus dem Flieger aus Istanbul dabei - ansonsten förderte die Durchsicht ihres Gepäcks Zigaretten zutage - und Zigaretten, Zigaretten, Zigaretten...

Insgesamt 13.820 Stück zählte der Zoll - nur 200 hätte die Reisende legal einführen dürfen, berichtete das Hauptzollamt Düsseldorf am Freitag. Die Zigaretten seien „Gastgeschenke“ für ihren Mann, habe die Frau erklärt. Der wohne in den Niederlanden, sie selber in der Türkei.

Zoll beziffert Steuerschaden auf 2625,80 Euro

Den Steuerschaden beziffert ein Zoll-Sprecher auf Nachfrage auf 2625,80 Euro - 19 Cent Steuern pro Zigarette.

„Die Zigaretten wurden sichergestellt“, teilte der Zoll mit. Die 33-Jährige muss sich nun wegen versuchter Steuerhinterziehung verantworten. Sie durfte ihre Reise anschließend fortsetzen - nur ohne die „Geschenke“, berichtete der Zoll.

Die Zigaretten werden hingegen vorerst nicht vernichtet, sagte der Zollsprecher: „Wenn die Frau ihre Steuerschuld begleicht, bekommt sie die Zigaretten zurück.“ (dae)

