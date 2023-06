Die fünf Passagiere des nahe der "Titanic" verschollenen Mini-U-Boots sind bei der "katastrophalen Implosion" des Tauchboots gestorben. Das teilten die US-Küstenwache und die Organisatoren der Expedition nach dem Fund von Trümmerteilen am Donnerstag mit. Einem Pressebericht zufolge hatte die US-Marine die mutmaßliche Implosion des Mini-U-Boots schon am Sonntag mit Geräten zur Überwachung von Unterwassergeräuschen erfasst.

Berlin Die Deutsche Christine sollte anstelle ihres Sohnes an Bord der Titan gehen. In einem Interview spricht sie nun über das U-Boot-Drama.

Zu den Passagieren des Tauchboots "Titan", das auf dem Weg zum Wrack der Titanic implodierte, werden immer mehr tragische Details bekannt. Unter den Opfern befanden sich auch der pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood sowie dessen 19-jähriger Sohn Suleman. Jetzt meldet sich die Ehefrau von Shahzada und Mutter von Suleman Dawood in einem Interview der "BBC" zu Wort. Lesen Sie dazu: Titanic-Tauchboot wohl implodiert: Was ist eine Implosion?

Die deutsche Christine Dawood war zusammen mit ihrer Tochter an Bord der "Polar Prince", dem Unterstützungsschiff der Titan, als die Verbindung zum U-Boot abriss. "Ich verstand in diesem Moment nicht, was das bedeutete. Von da an ging es nur noch bergab", sagt sie der "BBC". Ursprünglich sollte wohl sie selbst zusammen mit ihrem Mann an Bord der Titan zum Wrack der Titanic hinabtauchen.

Christine Dawood sollte eigentlich mit an Bord des U-Boots Titan gehen. Foto: ddp/Ferrari Press

Die Reise fiel zunächst allerdings wegen der Corona-Pandemie aus. Danach hatte sie sich demnach bereit erklärt, ihren Platz an ihren Sohn Suleman abzugeben. Denn der habe unbedingt mitreisen wollen. Diese Aussage widerspricht vielen Medienberichten, wonach Suleman eigentlich nicht mit an Bord kommen wollte.

Titan-Opfer Suleman Dawood: Geplanter Weltrekordversuch

Christine Dawood erzählt weiter, dass sich vor dem Tauchgang ihres Sohns und Ehemanns alle umarmten und Witze machten. "Ich habe mich wirklich für beide gefreut. Sie wollten das schon seit sehr langer Zeit machen." Ihren Mann beschreibt sie als eine extrem neugierige Person.

Mutter Christine berichtet im Interview außerdem von einem geplanten Weltrekordversuch ihres Sohnes. "Er sagte: 'Ich werde den Zauberwürfel 3700 Meter unter dem Meeresspiegel neben der Titanic lösen.'" Den Weltrekordversuch für den tiefsten jemals gelösten Zauberwürfel hatte er offenbar bereits bei den "Guinness-World-Records" angemeldet. Videos zeigen ihn, wie er den Zauberwürfel in unter 20 Sekunden löst.

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Die Titanic galt bei ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York 1912 als unsinkbar. Doch es kam anders. Das Wrack des Schiffs liegt seitdem in etwa 3800 Meter Tiefe rund 600 Kilometer von Neufundland/Kanada entfernt auf dem Meeresgrund. Foto: imago stock&people

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Hochauflösende 3D-Aufnahmen zeigen das Wrack der Titanic. Foto: Atlantic Productions/Magellan

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Das Foto aus dem Jahr 2004 zeigt die Überreste eines Mantels und von Stiefeln im Schlamm des Meeresbodens nahe des Hecks der Titanic. Foto: Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Das U-Boot Titan des Unternehmens Oceangate Expeditions versprach Touristen, es bis zum Wrack der Titanic zu führen, um all diese Dinge aus der Nähe zu sehen. Foto: OceanGate Expeditions/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Seit seiner letzten Mission am Sonntag, 18. Juni, galt das U-Boot jedoch als verschollen. Inzwischen steht fest: Es ist gesunken. Foto: Google/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Insgesamt fünf Menschen befanden sich an Bord des Tauchbootes. Foto: Oceangate Expeditions/PA Media/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Dieses von American Photo Archive zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Innenraum des Tauchboots Titan mit den damals reisenden Passagieren. Die Ticketpreise lagen bei ca. 250.000 Dollar. Foto: American Photo Archive/Alamy/PA Media/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Unter den wohlhabenden Touristen war auch der britische Geschäftsmann und Abenteurer Hamish Harding. Foto: Felix Kunze/Blue Origin/AP/dpa/Archiv

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden An Bord des Bootes befanden sich außerdem der Kommandant Paul-Henry Nargeolet (l), der als einer der bekanntesten Experten für das Titanic-Wrack galt und daher den Spitznamen "Mr. Titanic" trug. Foto: JIM ROGASH/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden An der Rettungsaktion waren mehrere Flugzeuge, Schiffe und Sonarboote beteiligt. Foto: Handout / US Coast Guard / AFP

Christine Dawood: "Nach 96 Stunden verloren wir die Hoffnung"

Christine Dawood und ihre 17-jährige Tochter Alina blieben an Bord des Unterstützungsschiffs "Polar Prince" als die Rettungsaktion zunehmend aussichtslos wurde. "Ich habe die Hoffnung aufgegeben, als wir die 96-Stunden-Marke überschritten", sagt Christine. Ihre Tochter habe erst nach dem Finden der ersten Trümmerteile den Glauben verloren. Lesen Sie auch: Zerstörtes U-Boot Titan: Trümmer sollen geborgen werden

Zum Gedenken an den verlorenen Sohn und Bruder Suleman wollen Christine und Alina Dawood jetzt lernen, den Zauberwürfel zu lösen. Außerdem wolle Christine die Arbeit ihres Mannes fortsetzen. "Er war an so vielen Dingen beteiligt, half so vielen Menschen und ich glaube, dass ich wirklich sein Vermächtnis fortführen möchte... Das ist auch sehr wichtig für meine Tochter." (os)

