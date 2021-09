Unbekannte bauen Pyramide aus Pflastersteinen mitten auf Weg

Kreis Minden-Lübbecke Was schön aussieht, ist ein gefährlicher Eingriff in den Verkehr: Unbekannte haben eine Pyramide aus Pflastersteinen auf eine Straße gebaut.

Ein ungewöhnliches Bild bot sich der Polizei am Sonntagmorgen im Kreis Minden-Lübbecke: Unbekannte hatten in der Gemeinde Hüllhorst - vermutlich in den vorherigen Nachtstunden - eine etwa zwei Meter hohe und fünf Meter breite Pyramide aus Pflastersteinen auf eine Straße gebaut.

Die Steine hatten die Unbekannten vermutlich auf einem angrenzenden Neubaugrundstück gesehen und von dort entnommen. Die Einsatzkräfte räumten das Hindernis ab. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. (red)

