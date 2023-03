So sieht die Filiale der Santander Bank nach der Sprengung aus.

Zeugensuche Unbekannte sprengen zwei Geldautomaten in Fußgängerzone

Ratingen. Die betroffenen Automaten liegen in der Fußgängerzone unmittelbar gegenüber. Anwohner hatten am frühen Mittwochmorgen laute Knallgeräusch gehört.

Unbekannte haben in der Ratinger Fußgängerzone zwei Geldautomaten fast gleichzeitig gesprengt. Die Filialen der Deutschen und der Santander Bank liegen unmittelbar gegenüber.

Gegen 4.20 Uhr hatten Anwohner laute Knallgeräusche an der Düsseldorfer Straße gehört und die Polizei alarmiert. Automaten, Filialen und Gebäudefassaden wurden durch die Wucht der Sprengungen stark beschädigt. Trümmer verteilten sich auf der Düsseldorfer Straße.

Polizei schließt Einsturzgefahr der betroffenen Häuser aus

Eine Einsturzgefahr der betroffenen Wohn- und Geschäftshäuser besteht laut Polizei nach dem derzeitigen Sachstand nicht. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht näher verifiziert werden.

Stark beschädigt sind auch die Räumlichkeiten der Deutschen Bank. Foto: Kreispolizei Mettmann

Die Täter sollen danach in einem hochmotorisierten dunklen Kleinwagen mit hohem Tempo vom Tatort in Richtung A3 geflohen sein. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos. Angaben zur Tatbeute liegen nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht vor. Zeugen können sich an die Polizei Ratingen unter 02102/9981-6210 wenden. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama