Autounfall: Ein 71-jähriger hat einen Aufprall mit einem Brückenpfeiler am Mittwoch in Schwerte nicht überlebt. (Symbolbild)

Blaulicht Unfall in Schwerte: 71-jähriger stirbt im Krankenhaus

Schwerte/Essen. In Schwerte ist ein 71-jähriger Mann nach einem schweren Autounfall gestorben. Zuvor war er aus unbekannten Gründen von der Straße abgekommen.

Wie die Polizei mitteilte, ist ein 71-Jähriger ist bei einem Autounfall in Schwerte ums Leben gekommen. Am späten Mittwochabend (28. Dezember) gegen 23.05 Uhr fuhr er auf dem Holzener Weg in Richtung Zentrum, als er mit seinem Wagen von der Straße abkam.

Ungebremst prallte er dann in einen Brückenpfeiler. Die Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus, wo er anschließend verstarb. Die Unfallursache ist weiterhin unklar. (dpa/red)

