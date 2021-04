Das Aprilwetter setzt sich auch in dieser Woche fort. Es wird kalt und nass, aber es gibt auch Chancen auf Sonne.

Wetter Ungemütliches April-Wetter in NRW setzt sich fort

Essen. Auch in dieser Woche macht das Aprilwetter seinem Namen alle Ehre: Von Schnee und Frost über Regen bis hin zu Sonne ist alles möglich.

Wechselhaft und nach wie vor regnerisch beginnt die neue Woche in NRW. „Die Aprilachterbahn setzt sich fort“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen in Essen mit.

Im Tagesverlauf könne es immer wieder leichte Regenfälle geben. Im Bergland seien Schnee und kleine Gewitter möglich. Die Höchstwerte erreichen demnach maximal neun Grad, in den Hochlagen liegen sie bei etwa ein Grad.

Nächte bleiben frostig

Der Dienstag wird laut Vorhersage bewölkt, bleibt aber meist ohne Niederschlag. Nur am Nachmittag seien im Nordwesten des Landes kurze Schauer möglich. Die Temperaturen steigen leicht an: Die Höchstwerte erreichen maximal zehn Grad, in den höheren Lagen klettern sie auf bis zu vier Grad.

Der Vorhersage zufolge bleibt das Wetter bis Mitte der Woche unbeständig. Die Nächte seien nach wie vor frostig. Zum Wochenende zeige sich dann öfter die Sonne. (dpa)