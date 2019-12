Naturgewalt Unwetter in Südeuropa – mehrere Tote in Italien und Spanien

Berlin. Heftige Unwetter und Überschwemmungen sorgen für Chaos in Südeuropa. Mehrere Menschen starben. Venedig kämpft erneut mit Hochwasser.

Unwetter in Südeuropa haben mehrere Menschenleben gefordert. In Italien sind bei heftigen Überschwemmungen und Unwettern mindestens drei Menschen gestorben. In Spanien forderte Sturm „Elsa“ seit Mittwoch mindestens fünf Tote. Zwei Menschen kamen bei Unwettern in Portugal ums Leben.

Bereits seit längerem wüten in Italien Unwetter. Dabei hören die schlechten Nachrichten aus Venedig nicht auf – erneut ist die italienische Stadt überflutet, derzeit stehen 30 Prozent unter Wasser. Und eine Verbesserung ist nicht in Sicht. Vorhersagen rechnen damit, dass bald die halbe Stadt abgesoffen ist. Seit Samstagmorgen steht das Wasser bei 120 Zentimetern über dem Meeresspiegel. Ab 140 Zentimetern gilt der Wasserstand als außergewöhnlich.

Nicht nur in der Lagunenstadt bereitet fortwährender Niederschlag Probleme. Heftige Regen- und Schneefälle verursachen auch in anderen Teilen des Landes erhebliche Probleme. In der Region Friaul-Julisch Venetien im Nordosten Italiens ist ein Mann gestorben. Er war auf eine überflutete Straße gefahren.

Tragisch: Er konnte noch selbst den Rettungsdienst anrufen, als er auf für den Verkehr bereits gesperrten Straße mitgerissen wurde. Allerdings konnte dieser nicht mehr schnell genug agieren. Der Fahrer hatte keine Chance, die Fluten waren stärker. Die herangeeilten Feuerwehrleute konnten ihn nur noch tot bergen.

In Firenzuola nahe Florenz starb ein Mann, der mit seinem Motorrad in einen Fluss gestürzt war. Seine Leiche wurde mehrere Kilometer vom Unfallort entfernt gefunden. In Neapel im Südwesten des Landes wurde ein Mann von einem umkippenden Baum getötet.

Unwetter in Italien – Ski-Rennen in Südtirol abgesagt

Erneut Hochwasser in Venedig

Venedig leidet noch immer unter den Folgen des katastrophalen Hochwassers, das am 12. November fast das ganze historische Zentrum überflutet und enorme Schäden angerichtet hatte. Damals war das Wasser auf 187 Zentimeter über den normalen Meeresspiegel gestiegen.

Wegen heftiger Schnee- und Regenfälle im Val Gardena oder Grödnertal in Südtirol musste unterdessen ein Ski-Abfahrtsrennen der Herren abgesagt werden, wie die Organisatoren mitteilten.

Val Gardene: Keine Chance für Abfahrtsrennen. Foto: ALESSANDRO GAROFALO / Reuters

Der Zivilschutz gab am Samstag mehrere Regen- und Erdrutsch-Warnungen heraus. Sie betrafen Teile der Lombardei, Friaul-Julisch Venetien, Ligurien, die Toskana, Umbrien, Lazio, Kampanien und Sardinien.

Unwetter toben auch auf der iberischen Halbinsel

Unterdessen tobt seit Wochenmitte in verschiedenen Teilen Spanien der Sturm „Elsa“ mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern. Ein 67 Jahre alter Rentner aus den Niederlanden ertrank beim Surfen vor der Küste von Punta Umbria im Südwesten des Landes bei starkem Wellengang, wie Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Ein Mann starb am Samstag in Huéscar bei Granada, als sein Wagen von Wassermassen überflutet wurde.

Im Norden des Landes starb ein 59-jähriger Landwirt, als sein Traktor in Vegas del Condado in der Provinz León in einen über die Ufer getretenen Fluss stürzte. Ein 77-Jähriger kam bei einem Erdrutsch in Aller in der Region Asturien ums Leben, ein anderer Rentner im galicischen Santiago de Compostela beim Einsturz einer Mauer.

Touristin in Madrid erschlagen – Ursache unklar

Im Zentrum von Madrid wurde am Sonntag eine Touristin von herabfallenden Fassadenstücken eines Gebäudes erschlagen. Die 32 Jahre alte Frau aus Südkorea erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und erlag am Samstag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, wie Behörden mitteilten.

Eine Passantin ist in Madrid von herabfallenden Fassadenstücken erschlagen worden. Polizisten sicherten den Unglücksort. Foto: Paul White / dpa

Der Unfall hatte sich am Freitagnachmittag in der Nähe von Touristenattraktionen wie dem Platz Puerta del Sol und dem Prado-Museum ereignet. Unklar ist bislang, ob auch für diesen Unfall das Unwetter verantwortlich war. Die Vermutung sei naheliegend, wie ein Stadtsprecher äußerte.

Das Unglücksgebäude beherbergt die städtische Behörde für Kultur und Tourismus. Behördensprecher versicherten, das neunstöckige Gebäude des berühmten Architekten Antonio Palacios habe erst 2015 eine Inspektion bestanden und sei „in perfektem Zustand“.

Auch im Nachbarland Portugal gab es wegen der Unwetter zwei Tote. Der Sturm „Elsa“ führte auf der gesamten iberischen Halbinsel zu Überschwemmungen, unzählige Bäume wurden entwurzelt, Zehntausende Menschen waren am Sonntag ohne Strom.

Unwetter sorgen in Südeuropa seit einigen Wochen für Schlagzeilen. Zuletzt hatte es Anfang Dezember erhebliche Überschwemmungen auf Mallorca gegeben. Zudem war im November Österreich von einem Schnee-Chaos getroffen worden, in Frankreich forderten Unwetter mehrere Menschenleben. (dpa/ses/jkali)