Wetter Unwetterwarnung in NRW: Sturm - so wird der Jahreswechsel

Essen. Zum Jahreswechsel wird es in Teilen NRWs ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst war vor Sturm und Orkan - so wird die Silvester-Nacht.

Unwetterwarnung in NRW: In Teilen des Bundeslandes wird es stürmisch zum Jahreswechsel.

Wetter in NRW: Die Temperaturen zum Jahreswechsel bleiben mild.

Unwetter in NRW: Der Deutsche Wetterdienst war in Teilen des Bundeslandes vor Sturm und Orkan.

Unwetter in NRW: Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen des Bundeslandes vor Sturm. Vor allem im Sauer- und Siegerland kann es ungemütlich werden: Unter anderem in Meschede, im Kreis Olpe und in Brilon gilt eine Warnung vor Sturm und Orkan. Wer hier Raketen in den Himmel schießen möchte, sollte vorsichtig sein.

Unwetter in NRW: Böen bis zu 90 Kilometer

In NRW könne es verbreitet stürmische Böen geben, sagte die Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vor allem in einer Höhe ab 600 Metern kann es zu Sturmböen aus Südwest kommen, mit einer Stärke bis zu 90 Kilometern die Stunde.

Unwetterwarnung in NRW: Es wird ungemütlich zum Jahreswechsel. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Auch in der Nacht zu Silvester kann es in Teilen des Bundeslandes stürmisch werden. Die Unwetterwarnung gilt bis Neujahr (3 Uhr).

Unwetterwarnung in NRW: Temperaturen bleiben mild

Die Temperaturen allerdings bleiben mild. Die Temperaturen sollen in der Silvesternacht verbreitet über zehn Grad bleiben, in der Gegend Köln-Bonn sind sogar bis zu 14 Grad möglich, wie eine Meteorologin erklärte.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es um Mitternacht regnet, ist laut der DWD-Meteorologin im nördlichen Münsterland am höchsten. Im Lauf der Nacht kann es auch weiter südlich regnen. Wer spät vom Feiern nach Hause gehe, könne Regen abbekommen, sagte sie.

Unwetterwarnung in NRW: Massive Warmluft

Die Temperaturen erreichen laut der DWD-Vorhersage am Silvestertag in der Gegend Köln-Bonn bis zu 19 Grad. Auch im Ruhrgebiet und im Münsterland wird es mit 17 bis 18 Grad beziehungsweise 16 bis 17 Grad mild. Nachts bleiben die Temperaturen demnach verbreitet zweistellig.

Selbst auf dem Kahlen Asten in gut 840 Metern Höhe werden nachts noch 8 Grad erwartet. Hintergrund für die milden Temperaturen ist laut der DWD-Meteorologin eine anhaltende Strömung aus Südwest nach Nordost, die massiv Warmluft nach Deutschland bringt. (mit dpa)

