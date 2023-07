Regeln im Urlaub: Respekt vorm Gastgeber sollte normal sein

Urlaub einmal anders- Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr

In Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sind schon Sommerferien, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen und Thüringen folgen in dieser Woche. Und im Sommer muss es nicht immer die Nordsee oder Ostsee sein. Berlins größter See, der Müggelsee in Treptow-Köpenick, zieht die Urlauber an.