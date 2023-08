Urteil: Soldat will Waffenschein nach Afghanistan-Einsatz

Münster. Nach seinem Einsatz in Afghanistan sieht sich ein Soldat einer besonderen Gefahr ausgesetzt und möchte einen Waffenschein. Wie das OVG entschied.

Ein Bundeswehrsoldat, der sich nach Rückkehr von einem Auslandseinsatz durch islamistische Terroranschläge gefährdet sieht, hat keinen Anspruch auf Erteilung eines Waffenscheins. Das entschied das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster am Mittwoch und änderte damit ein Urteil des Verwaltungsgerichts Minden. Der klagende Elitesoldat aus Bielefeld war für das Kommando Spezialkräfte (KSK) von 2011 bis 2015 in Afghanistan im Einsatz und geht davon aus, sich daher seitdem in einer besonderen Bedrohungslage durch islamistische Extremisten zu befinden.

OVG sieht keine höhere Gefährdung für Soldaten

Das OVG befand aber, das erforderliche waffenrechtliche Bedürfnis liege nicht vor. Danach ist Personen, die Angriffe auf sich befürchten, ein Waffenschein nur dann zu erteilen, wenn sie glaubhaft machen, wesentlich mehr als die Allgemeinheit gefährdet zu sein. Nach Ansicht des Gerichts lässt sich eine solche Gefährdung beim Kläger aber nicht feststellen.

Der heute 42-Jährige hatte erstmals 2016 einen Waffenschein beantragt - erfolglos. Vor dem Verwaltungsgericht war er später zwar erfolgreich, das Land NRW ging aber in Berufung.

Das OVG ließ eine Revision gegen das Urteil nicht zu. Es kann Nichtzulassungsbeschwerde erhoben werden, über die das Bundesverwaltungsgericht entscheiden würde. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama