Mutmaßlicher Rassist erschießt zehn Menschen im US-Bundesstaat New York

Mutmaßlicher Rassist erschießt zehn Menschen im US-Bundesstaat New York

Offenbar aus rassistischen Motiven hat ein weißer Angreifer im US-Bundesstaat New York zehn Menschen erschossen und drei verletzt - fast alle Opfer sind Schwarze. Der 18-jährige Täter schoss nach Angaben der Polizei vor und in einem Supermarkt in Buffalo auf Menschen und übertrug seine Gewalttat live ins Internet. Er wurde festgenommen.