In den USA ist es zu einer Schießerei mit mehreren Toten gekommen. Ein Großaufgebot der Polizei sicherte den Tatort in San Jose.

Schusswaffen USA: Schießerei in San José fordert mehrere Todesopfer

San José. In San José im US-Bundesstaat Kalifornien hat es eine Schießerei mit Toten und Verletzten gegeben. Der mutmaßliche Schütze ist tot.

In San Jose in den USA hat ein Mann acht seiner Kollegen erschossen

Die Polizei fand nach der Bluttat mehrere Sprengsätze am Tatort

Die Motive des Täters sind noch völlig unklar. Was bisher bekannt ist

Sam Cassidy kann man nicht mehr zu seinen Motiven befragen. Der Angestellte des öffentlichen Nahverkehrsanbieters „Valley Transportation Authority" (VTA) in Kalifornien ist tot. Erschossen. Ebenso acht seiner Kollegen, die Cassidy aus noch unbekannten Gründen am Mittwochmorgen auf dem Betriebsgelände in San Jose südlich von San Francisco nach Angaben der Polizei getötet hat.

Der Sprecher des Sheriffs, Russell Davis, erklärte, die Behörden stünden noch ganz am Anfang bei der Zusammensetzung der Puzzlestücke, die zur jüngsten Explosion von Waffengewalt in den USA geführt haben. Ob Cassidy sich selbst gerichtet hat nach dem von ihm angerichteten Blutbad, ist offiziell noch nicht bestätigt. Der Sheriff von Santa Clara County vermeldete auf Twitter lediglich den Tod des Schützen.

Polizei findet nach Bluttat mehrere Bomben am Tatort

Tatsache ist, dass die Sicherheitsbehörden am Tatort mehrere Sprengsätze entdeckten und unschädlich machen mussten. Auch ein Brand im Privat-Wohnhaus des Todesschützen am Mittwochmorgen ist noch nicht hinreichend durchleuchtet. Aufnahmen mehrerer TV-Teams zeigten, dass das neben einer Polizeiwache und einer Schnellstraße gelegene Areal, wo sich der Fall ereignete, weiträumig abgesperrt wurde.

Medienvertreter durften sich dort nicht bewegen. Sam Liccardo, der Bürgermeister von San Jose, sprach bei einer Pressekonferenz von einem „sehr dunklen Moment für unsere Stadt und unsere Gemeinde“. Glenn Hendricks, der Chef der VTA, bezeichnete die Vorfälle als „schreckliche Tragödie“. Präsident Joe Biden, der seit Amtsantritt mehrfach mit Massen-Tötungen konfrontiert wurde, ließ sich bis zum Abend über den Stand der Ermittlungen unterrichten.

In den USA kommt es aufgrund der laxen Waffengesetzte immer wieder zu tödlichen Schießereien. Die Gesundheitsbehörde CDC verzeichnete allein 2019 insgesamt 39.707 Schusswaffen-Tote – also fast 110 pro Tag. Bei rund 60 Prozent der Fälle handelte es sich um Selbsttötungen.

